قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوليفيا تفرج عن الرئيسة السابقة جانين آنيز بعد أربع سنوات من السجن
لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر
الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص
قائد القوات البحرية يشرح تفاصيل تأمين حدود مصر المائية .. فيديو
جلسة طارئة بالأمم المتحدة حول الفاشر.. ومصر تتصدر الجهود الإقليمية لفرض هدنة شاملة في السودان
اكتشاف كنز خفي يغير موازين القوى العالمية .. ماذا يوجد في جرينلاند؟
أكبر محاكمة فساد في الأرجنتين.. 87 متهمًا بينهم رئيسة البلاد ودفاتر تفضح أسرار الرشاوى
عواد بعد تألقه أمام بيراميدز: مستعدون لموقعة الأهلي وهدفي إسعاد جماهير الزمالك
الغندور بعد فوز الزمالك: كسب بالجهد والعرق والتركيز
عارض صحي يوقف مؤتمر ترامب مع شركات الأدوية داخل المكتب البيضاوي مؤقتًا
الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق
والدتها بتسيبها في البيت وتروح الشغل .. كواليس العثور على جثة رضيعة بشنطة مدرسة بفيصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنغام من الرياض : وحشتوني جدًا .. والموسيقى اللغة الأجمل

أنغام
أنغام
تقى الجيزاوي

أعربت الفنانة أنغام عن سعادتها الكبيرة بلقائها جمهورها في الرياض، مؤكدة أنها اشتاقت لهم كثيرًا، وقالت خلال حفلها: "عايزة أقول إنكم وحشتوني جدًا، وسعيدة إني في وسطكم في الرياض الحبيبة".

وأشادت أنغام بدور هيئة الترفيه السعودية، قائلة إن من أرقى ما يميز الهيئة منحها الفرص للفنانين للاستعانة بموسيقيين عالميين والاستفادة من خبراتهم، مضيفة: "معانا موسيقيين كبار وضيوف عالميين بنحييهم، وبنشكر هيئة الترفيه من كل قلبنا".

وأضافت أنغام: "أنا دايمًا منحازة للموسيقى، وبشوف إنها لغة راقية بتوصل مشاعر جميلة لكل الناس مهما اختلفت لغاتهم".

اختتمت الفنانة أنغام حفلها في الرياض بكلمات مؤثرة عبرت فيها عن سعادتها الكبيرة بالتواجد وسط جمهورها في "الرياض الحبيبة"، مؤكدة أن الموسيقى والفن هما "طيور السلام والمحبة" التي تجمع الشعوب.

وقالت أنغام: "سعيدة جدًا إني وسطكم النهاردة في الرياض، والموسيقى والفن طيور السلام والمحبة اللي بشوفها بـترفرف في الرياض ومصر، وحضورنا كمصريين ووجود المايسترو هاني فرحات على مسرح بنش مارك أكبر دليل على الحب والسلام اللي عمره ما هيتأثر، ويفضل دايمًا الفن والموسيقى طيور المحبة بينا يا رب".

أسعار حفل أنغام فى موسم الرياض 

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة أنغام، في موسم الرياض، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور، عبر الموقع المخصص. 

وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام في موسم الرياض، بين الفئات السعرية التالية: (295 ريالا سعوديا، 325 ريالا سعوديا، 425 ريالا سعوديا، 495 ريالا سعوديا، 595 ريالا سعوديا، 695 ريالا سعوديا، 1650 ريالا سعوديا، 1800 ريال سعودي، 1850 ريالا سعوديا، 2200 ريال سعودي، 2500 ريال سعودي). . 

أغاني أنغام

في بداية شهر يناير، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام. 

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتي "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بـ 4 أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب". 

وضم الألبوم 12 أغنية هي: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.
 

أنغام حفلات أنغام أغاني أنغام حفلات موسم الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

محمد رمضان

بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان

ترشيحاتنا

أحمد عبدالرؤوف

عبد الرؤوف يهنئ جماهير الزمالك بالتأهل لنهائي السوبر

أحمد عبدالرؤوف

أحمد عبد الرؤوف: تأهل الزمالك مستحق.. وهدفنا الفوز بالبطولة رغم صعوبة الظروف

عبد الحليم علي

عبد الحليم علي: الزمالك لا يُؤمَن مكره .. وعبد الرؤوف أثبت جدارته

بالصور

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد