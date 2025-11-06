قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أنغام تحيي حفلا فى الرياض بمناسبة رأس السنة

تقى الجيزاوي

أعلنت الفنانة أنغام عن مفاجأة فى حفلها الذى يقام حاليا ضمن فعاليات موسم الرياض ، وهى انها ستحيي حفلا جديدا فى الرياض يوم ٣١ ديسمبر المقبل بمناسبة رأس السنة ، وذلك احتفالا بشفائها بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا.

وأعربت الفنانة أنغام عن سعادتها الكبيرة بلقائها جمهورها في الرياض، مؤكدة أنها اشتاقت لهم كثيرًا، وقالت خلال حفلها الذى يقام حاليا ضمن فعاليات موسم الرياض: "عايزة أقول إنكم وحشتوني جدًا، وسعيدة إني في وسطكم في الرياض الحبيبة".

وأشادت أنغام بدور هيئة الترفيه السعودية، قائلة إن من أرقى ما يميز الهيئة منحها الفرص للفنانين للاستعانة بموسيقيين عالميين والاستفادة من خبراتهم، مضيفة: "معانا موسيقيين كبار وضيوف عالميين بنحييهم، وبنشكر هيئة الترفيه من كل قلبنا".

وأضافت أنغام: "أنا دايمًا منحازة للموسيقى، وبشوف إنها لغة راقية بتوصل مشاعر جميلة لكل الناس مهما اختلفت لغاتهم".

اختتمت الفنانة أنغام حفلها في الرياض بكلمات مؤثرة عبرت فيها عن سعادتها الكبيرة بالتواجد وسط جمهورها في "الرياض الحبيبة"، مؤكدة أن الموسيقى والفن هما "طيور السلام والمحبة" التي تجمع الشعوب.

وقالت أنغام: "سعيدة جدًا إني وسطكم النهاردة في الرياض، والموسيقى والفن طيور السلام والمحبة اللي بشوفها بـترفرف في الرياض ومصر، وحضورنا كمصريين ووجود المايسترو هاني فرحات على مسرح بنش مارك أكبر دليل على الحب والسلام اللي عمره ما هيتأثر، ويفضل دايمًا الفن والموسيقى طيور المحبة بينا يا رب".

أسعار حفل أنغام فى موسم الرياض

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة أنغام، في موسم الرياض، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور، عبر الموقع المخصص. 

وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام في موسم الرياض، بين الفئات السعرية التالية: (295 ريالا سعوديا، 325 ريالا سعوديا، 425 ريالا سعوديا، 495 ريالا سعوديا، 595 ريالا سعوديا، 695 ريالا سعوديا، 1650 ريالا سعوديا، 1800 ريال سعودي، 1850 ريالا سعوديا، 2200 ريال سعودي، 2500 ريال سعودي). . 

في بداية شهر يناير، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام. 

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتي "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بـ 4 أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب". 

وضم الألبوم 12 أغنية هي: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب

أنغام حفلات أنغام حفلات موسم الرياض حفلات رأس السنة

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
بيطري الشرقية
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
