رئيس الجمارك: نسعى لتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي ليومين للشحن البحري

أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أن مصر أطلقت منصة رقمية تسمى نافذة لتجميع كافة الإجراءات للتخليص الجمركي على الشاحنات الواردة والصادرة من الموانئ المصرية.

وقال أحمد أموي في حواره على قناة “ إكسترا يوز”: "المنصة تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض مدة التخليص الجمركي وخفض التكاليف على الدولة والمتعاملين ".

وأكمل احمد أموي: "تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بشكل إلزامي في أول 2026 نظرا لاكتمال لمنظومة ".

وأردف أحمد أموي: "نسعى لتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي ليومين فقط للشحن البحري نهاية العام الجاري"، مضيفا:" هناك شحنات يتم تخليصها جمركيا في ساعات وفقا لطبيعة المنتج ".



وتابع أحمد أموي: "الغالبية العظمى من قيمة وحجم الواردات المصرية والصادرات تتم من خلال الشحن البحري".

