حظك اليوم 7 نوفمبر 2025 .. مفاجآت وفرص لكل الأبراج
فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة .. وأفضل صيغة ترددها للفجر
نتنياهو: إنشاء مدينة في غزة لفصل حماس عن السكان
الحلم أصبح حقيقة.. النقل تطلق التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع والمونوريل في يوم واحد
عقوبات رادعة تواجه المتورطين في إهانة الأطقم الطبية وفقا للقانون
4.65 مليار دولار.. القضاء الأمريكي يلزم ترامب بتمويل برنامج المساعدات الغذائية
يديعوت أحرونوت: صفقة بوينج مع 3 دول ضمن مسار الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية
لخلافات علي الميراث.. شاب ينهي حياه شقيقه بطعنات غادرة بالرأس بطنطا
قانون العمل الجديد يحدد شروط الإجازة السنوية وحقوق العمال في الأجر المدفوع
قائد القوات البحرية: امتلاك الغواصات ليس سرا والمقاتل المصري محترف.. فيديو
معتز البطاوي: ما حدث أمام الأهلي فضـ.يحة تحكيمية
يورتشيتش: بيراميدز كان الأفضل أمام الزمالك.. وما تعرضنا له غير مقبول
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفلفل الألوان

ريهام قدري

تناول الفلفل الألوان (الأحمر، الأصفر، الأخضر، البرتقالي) له فوائد كثيرة للجسم، لأنه من أغنى الخضروات بالفيتامينات ومضادات الأكسدة. إليك ما يحدث عند تناوله:
 

 1. تقوية المناعة
الفلفل الألوان يحتوي على نسبة عالية من فيتامين "C" الذي يعزز مناعة الجسم ويساعد في مقاومة نزلات البرد والالتهابات.
 

 2. حماية البشرة والعينين
غني بفيتامين "A" و"بيتا كاروتين" اللذين يحافظان على صحة الجلد والنظر ويؤخران علامات الشيخوخة.
 

 3. دعم صحة القلب
يساعد في خفض الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية بفضل مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها.
 

 4. تحسين الهضم والتمثيل الغذائي
يحتوي على ألياف غذائية تسهل عملية الهضم وتنظم حركة الأمعاء، كما يساهم في حرق الدهون عند إضافته للنظام الغذائي.
 

 5. تعزيز المزاج والطاقة
غني بفيتامينات B6 وB9 التي تساهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر والإجهاد.


 6. ترطيب الجسم
يتكون الفلفل الألوان من نسبة كبيرة من الماء، ما يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم.


باختصار، تناول الفلفل الألوان بانتظام يمد الجسم بعناصر غذائية مهمة، ويضفي على الأكل لونًا وشكلًا جميلًا بالإضافة إلى فوائده الصحية الكثيرة.

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة

سيد معوض: عودة إمام عاشور تهدد بن شرقي

لاعب الأهلي السابق يوجه رسالة لـ توروب قبل نهائي السوبر

عمر جابر: الأزمات تجعلنا أقوى.. ونقاتل في الملعب لإسعاد جماهير الزمالك

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

