حريق في منزل بأسوان بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل بأسوان نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز ، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وترجع التفاصيل إلى تلقي الجهات المعنية إخطارا يفيد باندلاع نيران حريق داخل منزل .

وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بشكل أكبر في المنطقة، ونجحت في السيطرة عليه.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين بالتحريات الأولية أن الحريق نتج عن انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المنزل، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح ، وتم تحرير محضر بالواقعة .