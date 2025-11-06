قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها
استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2025
آلية دول الجوار الثلاثية.. تفاصيل المباحثات بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
لائحة السوبر| ركلات جزاء أم وقت إضافي بلقاءات نصف النهائي حال التعادل
كولر ومانويل جوزيه الأكثر تتويجا بالسوبر المصري
غرفة ملابس الأهلي قبل لقاء السوبر أمام سيراميكا كليوباترا.. صور
مرموش Vs صلاح.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
ما زال هاربا.. أمن القاهرة يواصل جهوده لضبط قا.تل عروسة جسر السويس
فريق طبي بمستشفى صدر المنصورة ينجح في إجراء منظار تجويف صدري لشاب
كأس السوبر المصري | 11 معلومة عن مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
أول تعليق من حماس على أوامر هدم وإخلاء لعائلات بدوية في النقب
محافظات

محافظ أسوان: تكليفات مشددة لتسريع معدلات إنجاز مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الاجتماع التنسيقي لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية التى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وذلك بحضور اللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ، والمهندسة سوزان متولي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة بأسوان، والمهندس ناجي عليان عضو مجلس إدارة شركة المقاولات المنفذة، والمختصين بفرع الهيئة.

جاء ذلك فى ظل المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى  “ حياة كريمة ”، وتسريع وتيرة وعجلة العمل من خلال التغلب على المعوقات ومواجهة التحديات.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على إلزام الشركة بتوقيتات زمنية محددة لنهو المشروعات المتبقية في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح أن مشروعات الهيئة القومية بالمرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية تتم داخل 78 قرية ، وتضم 19 محطة معالجة تم بدء التشغيل التجريبى لمحطتين منها ، بالإضافة إلى 92 محطة رفع وخطوط طرد ، تم دخول 25 محطة منها لمراحل تجارب التشغيل ، فيما شهدت 55 قرية الإنتهاء من شبكات الإنحدار بها ، وجارى إستكمال الأعمال لتتنهى بالكامل فى الموعد الذى تم تحديده.

حياة كريمة 

وأعرب محافظ أسوان عن تقديره للجهود الوطنية التي تبذلها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقيادة اللواء أمين شوقى ، والشركة القابضة بقيادة المهندس أحمد جابر، وكافة الوزارات والجهات والشركات المنفذة.

وأشاد بروح التلاحم والعمل الجماعى بين جميع الجهات بمتابعة مباشرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والفريق محمد حجازى مساعد رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة " .

وأكد إسماعيل كمال على أن محافظة أسوان حريصة على تقديم كل سبل الدعم الفنى والإدارى لضمان سرعة التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة.

وأشار إلى أن المشاركة المجتمعية الجادة من أهالى القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية يكون له دور بارز فى رفع نسب الإنجاز بما يساهم فى تحقيق تحول ملموس في مستوى الخدمات والبنية التحتية ، وتجسيد أهداف المبادرة فى بناء الجمهورية الجديدة وتحسين جودة الحياة للمواطن الأسوانى .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

الاهلي

قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي

هدير عبد الرازق

في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء

محمد صلاح نجم ليفربول

محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة في ليفربول

احمد فتوح

موقف أحمد فتوح من المشاركة في مباراة بيراميدز والزمالك

إصابة أشرف حكيمي

بشرى سارة.. هل يشارك أشرف حكيمي مع منتخب المغرب في أمم أفريقيا؟

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

