محافظ أسوان: تكليفات مشددة لتسريع معدلات إنجاز مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الاجتماع التنسيقي لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية التى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وذلك بحضور اللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ، والمهندسة سوزان متولي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة بأسوان، والمهندس ناجي عليان عضو مجلس إدارة شركة المقاولات المنفذة، والمختصين بفرع الهيئة.

جاء ذلك فى ظل المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “ حياة كريمة ”، وتسريع وتيرة وعجلة العمل من خلال التغلب على المعوقات ومواجهة التحديات.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على إلزام الشركة بتوقيتات زمنية محددة لنهو المشروعات المتبقية في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح أن مشروعات الهيئة القومية بالمرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية تتم داخل 78 قرية ، وتضم 19 محطة معالجة تم بدء التشغيل التجريبى لمحطتين منها ، بالإضافة إلى 92 محطة رفع وخطوط طرد ، تم دخول 25 محطة منها لمراحل تجارب التشغيل ، فيما شهدت 55 قرية الإنتهاء من شبكات الإنحدار بها ، وجارى إستكمال الأعمال لتتنهى بالكامل فى الموعد الذى تم تحديده.

حياة كريمة

وأعرب محافظ أسوان عن تقديره للجهود الوطنية التي تبذلها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقيادة اللواء أمين شوقى ، والشركة القابضة بقيادة المهندس أحمد جابر، وكافة الوزارات والجهات والشركات المنفذة.

وأشاد بروح التلاحم والعمل الجماعى بين جميع الجهات بمتابعة مباشرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والفريق محمد حجازى مساعد رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة " .

وأكد إسماعيل كمال على أن محافظة أسوان حريصة على تقديم كل سبل الدعم الفنى والإدارى لضمان سرعة التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة.

وأشار إلى أن المشاركة المجتمعية الجادة من أهالى القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية يكون له دور بارز فى رفع نسب الإنجاز بما يساهم فى تحقيق تحول ملموس في مستوى الخدمات والبنية التحتية ، وتجسيد أهداف المبادرة فى بناء الجمهورية الجديدة وتحسين جودة الحياة للمواطن الأسوانى .