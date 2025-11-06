قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرشح لانتخابات النواب يتبرع بأموال حملته لطفل زراعة الكلى في المنوفية
راندا البحيري تنعي أحمد عبدالله: فقدت السينما المصرية واحد من أهم عواميدها على الإطلاق
وزير التعليم: لدينا خطة للتوسع في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية
جيش الاحتلال يوجه إنذارا جديدا إلى سكان بلدة زوطر الشرقية في لبنان بالإخلاء الفوري
قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان
سعر الذهب مساء اليوم 6-11-2025.. عيار 21 مفاجأة
قوات الدعم السريع: وافقنا على الهدنة الإنسانية في السودان للسماح بوصول المساعدات
عاتبه على تعاطي المخدرات.. القبض على المتهم بقتل شقيقه في التبين
واشنطن تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها.. وترامب يطالب بإنهائه فورًا
ما هذا الخبر الصادم؟.. محمد العدل ينعي أحمد عبدالله
عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس
توك شو| استقرار الطقس.. الحكومة توقع 50 مشروعًا جديدًا الأحد ..وصفقة قطرية بـ29.7 مليار دولار
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظ أسوان يشدد على الالتزام بفترة الصمت الانتخابي وتسخير الإمكانيات للتسهيل على الناخبين

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام الكامل بفترة الصمت الإنتخابى التى بدأت من اليوم من خلال إزالة أى لافتات جديدة خاصة بالدعاية الانتخابية ، ومنع أى مؤتمرات أو تجمعات ، مع رفع مذكرة من رئيس الوحدة المحلية للمحافظ لرفعها إلى المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الابتدائية ، ورئيس اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات فى حالة قيام أى مرشح بعدم الالتزام بالفترة المحددة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

يأتي ذلك فى ضوء الجهود المكثفة التى تبذلها أجهزة المحافظة لضمان سير العملية الانتخابية للجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 ، والمقرر انطلاقها يومى 10 و 11 نوفمبر الجارى بكل حيادية وشفافية ونزاهة كاملة ، وخروجها بالشكل الحضارى المشرف .

وكلف الدكتور إسماعيل كمال بعدم تدخل أى موظف بالمحليات أو مديريات الخدمات فى العملية الانتخابية باعتبار ذلك أمرا غير مقبول على الإطلاق، حيث إن التعامل الخاص بهم يرتكز على تسخير الإمكانيات اللوجستية المختلفة للتسهيل على الناخبين للإدلاء بأصواتهم حيث ينتهى دورهم خارج اللجان ، مع الالتزام بعدم الإدلاء بأى تصريحات تتعلق بنسب الإقبال حيث إن إصدار البيانات الرسمية من اختصاص اللجنة المشرفة على الانتخابات .

مجلس النواب

جاء ذلك أثناء الاجتماع الموسع برئاسة محافظ أسوان، وبحضور اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن ممثلى كافة الجهات المختصة الأمنية والعسكرية والتنفيذية .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أنه سيتابع ميدانياً كافة التجهيزات الإدارية والفنية التى تم تنفيذها داخل وخارج الـ 190 لجنة فرعية بالـ 4 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة ، وهو الذى يستلزم الاستمرار على نفس المستوى من الأداء فى تكثيف أعمال النظافة العامة ، ورفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى ، مع رفع درجة الاستعداد الكامل بمرفق الإسعاف والحماية المدينة لتهيئة الأجواء الآمنة أمام الناخبين .

وأشار إلى أنه يتم المتابعة اللحظية لجاهزية مقار اللجان والعملية الإنتخابية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، مع تنفيذ الخطة التى تم وضعها بواسطة فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية للتعامل مع أى أحداث طارئة بشكل فورى . على أن يتكامل مع ذلك تعزيز التوعية المجتمعية من خلال خطبة الجمعة غداً بالمساجد ، وأيضاً بجلسات الوعظ بالكنائس ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية ومراكز الشباب والوحدات المحلية من أجل حث وتشجيع المواطنين للنزول والمشاركة فى العرس الانتخابى وممارسة حقهم الدستورى والإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة لاختيار من يمثلهم ويلبي مطالبهم واحتياجاتهم بالشكل المطلوب.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة أسوان

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

التمثيل التجاري

التمثيل التجاري في نيروبي يفتتح الجناح المصري بمعرض Big 5 Construct Kenya 2025

الرئيس السيسي و محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات

اقتصادي: صفقة تطوير مشروع علم الروم وسملا تعود بمكاسب كبيرة على الاقتصاد الوطني

صورة ارشيفية

البورصة تربح 42 مليار جنيه ومؤشرها يقترب من 40 ألف نقطة

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

