محافظ أسوان يشدد على الالتزام بفترة الصمت الانتخابي وتسخير الإمكانيات للتسهيل على الناخبين

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام الكامل بفترة الصمت الإنتخابى التى بدأت من اليوم من خلال إزالة أى لافتات جديدة خاصة بالدعاية الانتخابية ، ومنع أى مؤتمرات أو تجمعات ، مع رفع مذكرة من رئيس الوحدة المحلية للمحافظ لرفعها إلى المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الابتدائية ، ورئيس اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات فى حالة قيام أى مرشح بعدم الالتزام بالفترة المحددة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

يأتي ذلك فى ضوء الجهود المكثفة التى تبذلها أجهزة المحافظة لضمان سير العملية الانتخابية للجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 ، والمقرر انطلاقها يومى 10 و 11 نوفمبر الجارى بكل حيادية وشفافية ونزاهة كاملة ، وخروجها بالشكل الحضارى المشرف .

وكلف الدكتور إسماعيل كمال بعدم تدخل أى موظف بالمحليات أو مديريات الخدمات فى العملية الانتخابية باعتبار ذلك أمرا غير مقبول على الإطلاق، حيث إن التعامل الخاص بهم يرتكز على تسخير الإمكانيات اللوجستية المختلفة للتسهيل على الناخبين للإدلاء بأصواتهم حيث ينتهى دورهم خارج اللجان ، مع الالتزام بعدم الإدلاء بأى تصريحات تتعلق بنسب الإقبال حيث إن إصدار البيانات الرسمية من اختصاص اللجنة المشرفة على الانتخابات .

مجلس النواب

جاء ذلك أثناء الاجتماع الموسع برئاسة محافظ أسوان، وبحضور اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن ممثلى كافة الجهات المختصة الأمنية والعسكرية والتنفيذية .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أنه سيتابع ميدانياً كافة التجهيزات الإدارية والفنية التى تم تنفيذها داخل وخارج الـ 190 لجنة فرعية بالـ 4 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة ، وهو الذى يستلزم الاستمرار على نفس المستوى من الأداء فى تكثيف أعمال النظافة العامة ، ورفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى ، مع رفع درجة الاستعداد الكامل بمرفق الإسعاف والحماية المدينة لتهيئة الأجواء الآمنة أمام الناخبين .

وأشار إلى أنه يتم المتابعة اللحظية لجاهزية مقار اللجان والعملية الإنتخابية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، مع تنفيذ الخطة التى تم وضعها بواسطة فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية للتعامل مع أى أحداث طارئة بشكل فورى . على أن يتكامل مع ذلك تعزيز التوعية المجتمعية من خلال خطبة الجمعة غداً بالمساجد ، وأيضاً بجلسات الوعظ بالكنائس ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية ومراكز الشباب والوحدات المحلية من أجل حث وتشجيع المواطنين للنزول والمشاركة فى العرس الانتخابى وممارسة حقهم الدستورى والإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة لاختيار من يمثلهم ويلبي مطالبهم واحتياجاتهم بالشكل المطلوب.