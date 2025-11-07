ترامب: بعض دول آسيا الوسطى الخمس ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بعض دول آسيا الوسطى الخمس ستنضم إلى اتفاقيات إبراهام .

وأضاف الرئيس الأمريكي: دول رائعة وقادة رائعون أكدوا انضمامهم لاتفاقيات إبراهام.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن إدارة ترامب تستعد للإعلان عن صفقة لبيع طائرات ركاب من طراز «بوينج» لشركات طيران في كازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وذلك في ظل توقعات بانضمام كازاخستان إلى اتفاقيات إبراهيم الموقعة مع إسرائيل.

من المتوقع انضمام كازاخستان اليوم الخميس إلى اتفاقيات إبراهيم، في إطار سعي إدارة ترامب لتوسيع اتفاقيات السلام في منطقة الشرق الأوسط، واستكمالا لما بدأه الرئيس الامريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى بانضمام الإمارات والبحرين والمغرب.

معلومات عن كازاخستان

دولة كازاخستان عاصمتها أستانا، وأكبر مدينة تسمى ألماتي، وتقع في منطقة آسيا الوسطى، وعلى حدودها الشمالية وفي الشرق الصين، إلى جانب قيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان جنوبًا، وبحر قزوين غربًا.

وأضاف أكسيوس أن لهذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى سفارة في تل أبيب، لذا فإن انضمام كازاخستان إلى الاتفاقيات الإبراهيمية سيكون خطوة رمزية.