قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محطة قطارات بشتيل.. صرح ضخم لخدمة أهالي الصعيد وتخفيف الضغط عن رمسيس| إنفوجراف
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق.. وفرص أمطار على هذه المناطق
في حالة خطرة.. نقل إسماعيل الليثي للعناية المركزة بعد تعرضه لحادث سير
سياسي موهوب.. ترامب يشيد بزهران ممداني خلال محادثات مغلقة
حكم قراءة القرآن الكريم بنية قضاء الحوائج والحفظ والشفاء.. الإفتاء تجيب
رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين
العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث
السودان.. انفجارات متتالية تهز مدينة أم درمان في هجوم بالمسيرات
تعيين حكام أجانب لنهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
انهيار منزل مكون من طابقين في المنيا
حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تنسيق كوفي كورنر في المنزل

كوفي كورنر
كوفي كورنر
ريهام قدري

الكوفي كورنر من أكثر الأركان الدافئة والعصرية في أي منزل، فهو مساحة صغيرة مخصصة للاسترخاء والاستمتاع بفنجان القهوة المفضل في أجواء مريحة وراقية.

 ومع تزايد الاهتمام بتفاصيل الديكور، أصبح تنسيق هذا الركن فنًّا يعكس ذوق صاحبة المنزل، ويضيف لمسة من الأناقة والدفء إلى المكان.

 سواء كان في المطبخ أو غرفة المعيشة أو حتى في أحد الزوايا الهادئة، يمكن بتنسيق بسيط وأفكار مبتكرة تحويله إلى ركن مثالي يجمع بين الجمال والراحة.

تنسيق الكوفي كورنر (Coffee Corner) يعتمد على المساحة المتاحة والطابع الذي تحبي يكون ظاهر في المكان، سواء كان مودرن – كلاسيك – بوهو – ناعم – فندقي.


 أفكار عملية تناسب البيت:
 

 أولاً: الأساسيات
مكان ثابت ومريح: اختاري ركن في المطبخ أو غرفة المعيشة أو حتى الممر القريب من الصالة.
ترابيزة صغيرة أو وحدة أدراج: تكون عليها ماكينة القهوة، الغلاية، والأكواب.
إضاءة دافئة: سبوت لايت صغير أو أباجورة تضيف جو مريح.
 

ثانياً: اللمسات الجمالية
رفوف خشب أو معدن لتعليق الأكواب أو برطمانات البن والسكر.
لوحة بسيطة مكتوب عليها “Coffee Time” أو “But First, Coffee”.


نبات طبيعي أو صناعي صغير يضيف لمسة انتعاش.


مفرش أو قاعدة خشب تحت الماكينة لحماية السطح وإضافة شكل أنيق.
 

 ثالثاً: التنظيم
استخدمي علب شفافة أو برطمانات زجاج لحفظ البن، السكر، الكاكاو.


سلة صغيرة للملاعق والمناديل والواقيات.
درج أو علبة مخصصة للكبسولات لو بتستخدمي ماكينة نسبرسو أو مشابهة.
 

 رابعاً: الستايلات المقترحة
ستايل مودرن: ألوان محايدة (أسود، رمادي، أبيض) ولمسات معدنية.


ستايل بوهو: خشب طبيعي  لمبات صفراء + نباتات مجففة.


ستايل كلاسيك: خلفية رخام أو ورق حائط بسيط + أكواب بيضاء فخمة.


ستايل ناعم أنثوي: درجات البيج والروز الذهبي + ورود صغيرة.

الكوفي كورنر كوفي كورنر تنسيق كوفي كورنر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

الأهلي والزمالك

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين العادية والمستعجلة

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

المونوريل

العد التنازلي بدأ.. موعد انطلاق مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم يشمل 22 محطة

محمد رمضان

بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان

الناقد إيهاب الخطيب

الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

الأوقاف تكلف مديرين جديدين بالوادي الجديد والبحر الأحمر .. وتجدد إيفاد أئمة للخارج

شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم

ما هى أنواع شفاعات الرسولﷺ يوم القيامة؟.. أحمد الطلحي يُجيب

د.عبد الفتاح العواري خلال المحاضرة

محاضرة لـ العواري حول منزلة علم الكلام لطلاب جامعة مركز الثقافة بالهند

بالصور

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد