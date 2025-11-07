تنسيق كوفي كورنر في المنزل

الكوفي كورنر من أكثر الأركان الدافئة والعصرية في أي منزل، فهو مساحة صغيرة مخصصة للاسترخاء والاستمتاع بفنجان القهوة المفضل في أجواء مريحة وراقية.

ومع تزايد الاهتمام بتفاصيل الديكور، أصبح تنسيق هذا الركن فنًّا يعكس ذوق صاحبة المنزل، ويضيف لمسة من الأناقة والدفء إلى المكان.

سواء كان في المطبخ أو غرفة المعيشة أو حتى في أحد الزوايا الهادئة، يمكن بتنسيق بسيط وأفكار مبتكرة تحويله إلى ركن مثالي يجمع بين الجمال والراحة.

تنسيق الكوفي كورنر (Coffee Corner) يعتمد على المساحة المتاحة والطابع الذي تحبي يكون ظاهر في المكان، سواء كان مودرن – كلاسيك – بوهو – ناعم – فندقي.



أفكار عملية تناسب البيت:



أولاً: الأساسيات

مكان ثابت ومريح: اختاري ركن في المطبخ أو غرفة المعيشة أو حتى الممر القريب من الصالة.

ترابيزة صغيرة أو وحدة أدراج: تكون عليها ماكينة القهوة، الغلاية، والأكواب.

إضاءة دافئة: سبوت لايت صغير أو أباجورة تضيف جو مريح.



ثانياً: اللمسات الجمالية

رفوف خشب أو معدن لتعليق الأكواب أو برطمانات البن والسكر.

لوحة بسيطة مكتوب عليها “Coffee Time” أو “But First, Coffee”.



نبات طبيعي أو صناعي صغير يضيف لمسة انتعاش.



مفرش أو قاعدة خشب تحت الماكينة لحماية السطح وإضافة شكل أنيق.



ثالثاً: التنظيم

استخدمي علب شفافة أو برطمانات زجاج لحفظ البن، السكر، الكاكاو.



سلة صغيرة للملاعق والمناديل والواقيات.

درج أو علبة مخصصة للكبسولات لو بتستخدمي ماكينة نسبرسو أو مشابهة.



رابعاً: الستايلات المقترحة

ستايل مودرن: ألوان محايدة (أسود، رمادي، أبيض) ولمسات معدنية.



ستايل بوهو: خشب طبيعي لمبات صفراء + نباتات مجففة.



ستايل كلاسيك: خلفية رخام أو ورق حائط بسيط + أكواب بيضاء فخمة.



ستايل ناعم أنثوي: درجات البيج والروز الذهبي + ورود صغيرة.