المنوفية..ضبط كيان مخالف لإنتاج المنظفات والتحفظ على 6 طن مواد خام

واصلت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية شن حملاتها الميدانية المكثفة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية.

أسفرت عن ضبط كيان مخالف غير مرخص لإنتاج المنظفات بالسادات والتحفظ على 6 طن مواد خام ومنتجات نهائية معدة للتوزيع مجهولة المصدر.

تحرير 123 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة.

تحرير 104 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.

ضبط 260 اسطوانة بوتجاز منزلية و75 تجاري مدعم بأحد المستودعات بمركز ومدينة شبين الكوم قبل بيعها في السوق السوداء بهدف التربح بدون وجه حق.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك .

التأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.