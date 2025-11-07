برلمانية: مشروعات البنية التحتية جعلت مصر وجهة جاذبة للاستثمار وداعمة للنمو الاقتصادي

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب ، أن مصر خلال السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، والتي كان لها دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني.



وأوضحت" الكسان" في تصريح لـ" صدى البلد"أن مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، ساهمت في إحداث طفرة تنموية كبرى، انعكست بشكل مباشر على دعم الاقتصاد الوطني و تحسين بيئة الاستثمار .



كما لفتت عضو النواب إلى أن كل هذه المشروعات جعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن توفيرها آلاف من فرص العمل للشباب، و رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، لتصبح أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي المستدام.



جاء ذلك بعد أن أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال مراسم توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية في نطاق منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربيّ بمحافظة مطروح ، إلى أنه لولا هذا الإنفاق الذي تم على البنية التحتية في كل المجالات، لما كنا نستطيع ولا ننجح في جذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة واللوجستيات وكل المجالات الأخرى".

وأكّد رئيس الوزراء أن ما قامت به الدولة من جهود في هذا الصدد هو ما ساهم في تمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات، والاحتفال بمثل هذا المشروع، مُعرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة إقامة وتنفيذ المزيد من المشروعات التي تعود بالنفع على بلدنا الحبيب مصر.