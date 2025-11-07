قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا وحزب العمال يناقشان قانونا يسمح لآلاف المقاتلين بالعودة من العراق
إقبال متزايد من الجالية المصرية في سلطنة عمان للتصويت بانتخابات مجلس النواب
محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز.. وخطيب المسجد يُحذّر من مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال
الدردير يكشف عن بشرى للزمالك بشأن أزمة القيد
4 قنوات لاذاعة نهائي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك
بيطري القليوبية: تحصين 65 ألف رأس ماشية وأغنام ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
كاتب صحفي: المصريون بالخارج يقدمون صورة مشرفة للوطن وإقبال متزايد في الانتخابات
معلومات الوزراء ومعهد بحوث الإلكترونيات يوقعان بروتوكول تعاون لشراكة استراتيجية نوعية
إضافة 3 لجان بالعراق لكثافة الإقبال على التوصيت بانتخابات مجلس النواب
استأذنت ربنا قبل خلع الحجاب.. أحمد كريمة يرد على تصريح الفنانة هندية
وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً مع مسئولي TripAdvisor .. تفاصيل
أصل الحكاية

رئة الأرض في خطر.. غابات العالم مهددة لهذا السبب | ماذا يحدث؟

الاحتباس الحراري
الاحتباس الحراري
أمينة الدسوقي

حذرت الأمم المتحدة من أن عقودا من التقدم في حماية الغابات العالمية، التي تمثل أحد أهم الدفاعات الطبيعية ضد تغير المناخ، باتت مهددة بسبب تسارع ظواهر الاحتباس الحراري، وارتفاع وتيرة الحرائق، وانتشار الآفات الزراعية.

وفي بيان صدر قبيل انعقاد قمة المناخ COP-30 المقرر عقدها في مدينة بيليم البرازيلية، شددت اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا (UNECE) على أن الغابات التي كانت تمتص كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون بدأت تواجه خطر التحول إلى مصدر للانبعاثات إذا استمر التدهور البيئي الحالي.

وقالت تاتيانا مولتشان، الأمينة التنفيذية للجنة: "ما حققناه خلال العقود الثلاثة الماضية أصبح الآن في خطر جسيم بسبب حالة الطوارئ المناخية. لا يمكننا تحمل خسارة أقوى دفاع طبيعي للكوكب".

خسائر فادحة بسبب الحرائق والآفات

تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن تخزين الكربون في الغابات ارتفع بنسبة 11% منذ عام 1990، غير أن هذا الإنجاز مهدد بالضياع أمام موجات الجفاف وحرائق الغابات التي تتزايد سنويًا.

الاحتباس الحراري

وفي عام 2021 وحده، احترق نحو 12.6 مليون هكتار من الغابات، أي ما يعادل مساحة دولة مثل اليونان، بحسب ما أوضحته باولا ديدا، مديرة قسم الغابات والأراضي والإسكان في اللجنة الاقتصادية. كما أُصيبت 73 مليون هكتار بالحشرات والأمراض، وهي مساحة تعادل تقريبًا مساحة إسبانيا والبرتغال مجتمعتين.

وأضافت ديدا أن استمرار هذه الاتجاهات "قد يحول الغابات من خزانات للكربون إلى مصدر رئيسي للانبعاثات، مما يقوض الأهداف المناخية العالمية".

مكاسب بيئية مهددة بالزوال

تغطي الغابات في المناطق التي تشرف عليها اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة – وتشمل أوروبا وأمريكا الشمالية والقوقاز وآسيا الوسطى – أكثر من 1.76 مليار هكتار، أي نحو 40% من إجمالي الغابات العالمية، ورغم أن هذه المناطق شهدت توسعًا في الغابات بنحو 60 مليون هكتار منذ عام 1990، فإن العالم ما زال يفقد حوالي 10.9 ملايين هكتار سنويًا بسبب الإزالة والتدهور.

وساهمت الجهود الدولية خلال العقود الماضية في الحد من التلوث مثل "المطر الحمضي" الذي دمّر مساحات واسعة في أوروبا، كما تم مضاعفة المساحات المخصصة للحفاظ على التنوع البيولوجي والتربة والمياه لتصل إلى أكثر من 300 مليون هكتار تخضع الآن لحماية قانونية.

دعوة عاجلة إلى قادة العالم

في تقريرها الدوري الصادر كل خمس سنوات، حذرت اللجنة من أن تسارع آثار تغير المناخ يهدد بإلغاء المكاسب البيئية التي تحققت خلال ثلاثة عقود، وقبيل قمة بيليم، دعت الأمم المتحدة قادة العالم إلى تعزيز استراتيجيات حماية الغابات من خلال الاستثمار في الوقاية من الحرائق، ومكافحة الآفات، وتوسيع برامج إعادة التشجير والترميم البيئي.

واختتمت مولتشان تصريحها بالتأكيد على أن:"حماية الغابات لم تعد مسألة بيئية فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية لأمن الكربون العالمي، ومستقبل البشرية بأسره يعتمد على سلامتها."

الأمم المتحدة تغير المناخ ظواهر الاحتباس الحراري قمة المناخ COP 30 بيانات الأمم المتحدة

