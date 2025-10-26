مسؤول سابق بـ يونسكو يكشف عن سبل مواجهة الاحتباس الحراري

قال بدوي رهبان مدير الحد من الكوارث الطبيعية باليونسكو سابقا، إنّ مواجهة أزمة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، تتطلب مقاربتين، الأولى تتمثل في تخفيض الانبعاثات للغازات الدفيئة التي تتسبب بالاحتباس الحراري وتغير المناخ.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية حبيبة عمر مقدمة برنامج "المستقبل الأخضر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا الخفض يمكن أن يحدث عندما نتعرف على أسبابها، والتي هي وسائل النقل، الصناعات في الدول وخاصة الدول المتقدمة، الغابات التي يتم إزالتها، والزراعة العشوائية.

الانبعاثات للغازات الدفيئة

وتابع أنّ هذه الأسباب الأربعة الكبيرة في الانبعاثات للغازات الدفيئة، ومن ثم، فإن الحد من الاحتباس الحراري يكون بالتطرق إلى هذه الأسباب، بخفض الاعتماد على وسائل النقل التي تعتمد على الغازات الدفيئة، والانتباه إلى الصناعة والعمل على إحداث تغيير تدريجي في العقود المقبلة، عبر التغيير من نمط صناعتنا بالتفكير خارج الصندوق.