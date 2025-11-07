مديرية عمل الإسماعيلية تواصل حملاتها التفتيشية بالمنطقة الصناعية لضمان حقوق العمال

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الصناعية ومتابعة تطبيق معايير بيئة العمل الآمنة.

في هذا السياق، تواصل مديرية العمل برئاسة الدكتور أيمن شعبان تنفيذ حملاتها التفتيشية داخل المنطقة الصناعية؛ بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال.

وفي هذا الإطار، تنفذ فرق ميدانية برئاسة سامية عبد السلام، مدير إدارة التفتيش العمالي، حملات مرور منتظمة على المصانع والمنشآت داخل المنطقة الصناعية؛ لمراجعة سجلات الأجور وساعات العمل، والتأكد من سلامة أوضاع العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، ومتابعة تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن التحقق من قانونية أوضاع العمالة الأجنبية والتأكد من حصولهم على تصاريح عمل وإقامة سارية.

تأتي هذه الحملات ضمن خطة وزارة العمل لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال، وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوثيق عقود العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة، بما يسهم في تعزيز استقرار سوق العمل.