حزب المؤتمر ينظم حشدا جماهيريا لدعم “القائمة الوطنية” في فاقوس بالشرقية غدا

ينظم الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شرق الدلتا ممثلًا عن محافظة الشرقية، مؤتمرًا جماهيريًا غدا بقرية السماعنة بمركز فاقوس، وذلك في إطار جولات دعم القائمة الوطنية وشرح برامجها الانتخابية لأهالي المحافظة.

ويشارك في المؤتمر مرشحي القائمة بالشرقيةمن والقيادات الحزبية والشخصيات العامة بمحافظة الشرقية، وأبناء مركز فاقوس والمراكز المجاورة، في تأكيد واضح على الالتفاف الشعبي حول القائمة الوطنية التي تضم نخبة من الكفاءات الوطنية والخبرات المتنوعة.

و أكد الدكتور مجدي مرشد على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشددًا على أن صوت كل مواطن أمانة ومسؤولية تجاه الوطن واستقراره، وأن البرلمان القادم يعوّل عليه في استكمال مسيرة البناء والتشريع ودعم خطط الدولة التنموية.

وقال مرشد: “اختيار من يمثل المواطنين تحت قبة مجلس النواب يجب أن يكون مبنيًا على الكفاءة والقدرة على التعبير عن احتياجات الناس والدفاع عن مصالحهم بصدق، لأن البرلمان هو صوت المواطن الحقيقي في مواجهة التحديات”، داعيًا أبناء الشرقية إلى النزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع.

كما أشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القائمة الوطنية من أجل مصر تمثل نموذجًا حيًا للتنوع السياسي والتكامل الوطني، حيث تضم أحزابًا وقوى سياسية متعددة الرؤى والخلفيات، يجمعها هدف واحد هو خدمة الوطن وحماية مصالحه العليا.

واختتم مرشد ك بالتأكيد على أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تعكس وعي الشعب المصري وحرصه على دعم الدولة ومؤسساتها، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على مكتسبات الدولة واستكمال مسيرة التنمية