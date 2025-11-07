قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني: لم نكن نسعى لصنع قنبلة نووية.. ومستعدون للحوار وفق القوانين الدولية
مصدر لـ"صدى البلد": قرابة 30 ألف شخص زارو الأهرامات اليوم
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 7-11-2025
نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد
مصدر مقرب يكشف تتطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي | خاص
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري
انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029
باحث أثري: مشهد زيارات المتحف الكبير والأهرامات يفرح ..صور
جنازة مهيبة.. تشييع جثمان صاحب مكرونة أبو رجيلة في 15 مايو | صور
إقبال كبير من المصريين للتصويت بانتخابات مجلس النواب في قطر.. صور
إصابة ابنة الفنان شريف عواد بنزيف في المخ.. تفاصيل
أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المؤتمر ينظم حشدا جماهيريا لدعم “القائمة الوطنية” في فاقوس بالشرقية غدا

مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر
مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر

ينظم  الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شرق الدلتا ممثلًا عن محافظة الشرقية، مؤتمرًا جماهيريًا غدا  بقرية السماعنة بمركز فاقوس، وذلك في إطار جولات دعم القائمة الوطنية وشرح برامجها الانتخابية لأهالي المحافظة.

ويشارك في المؤتمر مرشحي القائمة بالشرقيةمن والقيادات الحزبية والشخصيات العامة بمحافظة الشرقية، وأبناء مركز فاقوس والمراكز المجاورة، في تأكيد واضح على الالتفاف الشعبي حول القائمة الوطنية التي تضم نخبة من الكفاءات الوطنية والخبرات المتنوعة.

و أكد الدكتور مجدي مرشد على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشددًا على أن صوت كل مواطن أمانة ومسؤولية تجاه الوطن واستقراره، وأن البرلمان القادم يعوّل عليه في استكمال مسيرة البناء والتشريع ودعم خطط الدولة التنموية.

وقال مرشد: “اختيار من يمثل المواطنين تحت قبة مجلس النواب يجب أن يكون مبنيًا على الكفاءة والقدرة على التعبير عن احتياجات الناس والدفاع عن مصالحهم بصدق، لأن البرلمان هو صوت المواطن الحقيقي في مواجهة التحديات”، داعيًا أبناء الشرقية إلى النزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع.

كما أشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القائمة الوطنية من أجل مصر تمثل نموذجًا حيًا للتنوع السياسي والتكامل الوطني، حيث تضم أحزابًا وقوى سياسية متعددة الرؤى والخلفيات، يجمعها هدف واحد هو خدمة الوطن وحماية مصالحه العليا.

واختتم مرشد ك بالتأكيد على أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تعكس وعي الشعب المصري وحرصه على دعم الدولة ومؤسساتها، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على مكتسبات الدولة واستكمال مسيرة التنمية

مجدي مرشد حزب المؤتمر القائمة الوطنية من أجل مصر فاقوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى| كيف تحصد ثواب قيام الليل في دقيقة؟ لا تترك هاتين الآيتين ليلا.. ماذا يحدث في قبر الميت بعد الدفن؟ خطيب المسجد النبوي يحذر العاصين.. سورة الكهف.. اعرف سبب قراءتها يوم الجمعة

صورة أرشيفية

29.7 مليار دولار لتنمية الساحل الشمالي.. شراكة مصرية قطرية عملاقة لتحويل علم الروم إلى وجهة سياحية عالمية

محافظ أسيوط يتفقد مركز "خان الخليلي" للتدريب على الحرف اليدوية بالفتح

محافظ أسيوط يتفقد مركز "خان الخليلي" للتدريب على الحرف اليدوية بالفتح

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

الكشف والعلاج مجانا لأكثر من 4500 مواطن من خلال 6 قوافل طبية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد