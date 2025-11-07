محافظ المنوفية يتفقد تطوير محيط المسجد العباسي ورصف شارع صلاح الدين

استكمل اليوم الجمعة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولتة الميدانية الموسعة بتفقد أعمال إحلال وتجديد الأرصفة الموازية للمسجد العباسي تمهيدً لأعمال تركيب بلاط الانترلوك ، موجهاً رئيس حي غرب بإعداد تصور لتطوير ورفع كفاءة المنطقة بالكامل لإستغلالها الاستغلال الأمثل لإضفاء مظهر حضاري وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وذلك بالتوازي مع المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة بكافة القطاعات وبما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تتم على أرض الواقع بشتى القطاعات الخدمية ، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، الاستاذ سيد شعبان رئيس حي غرب.

كما تضمنت الجولة تفقدأعمال الرصف والتطوير بشارع صلاح الدين متفرع من شارع الجلاء بحي غرب شبين الكوم ، حيث جاري أعمال قطع الفرمة تمهيداً لأعمال الرصف المتكاملة ضمن الخطة الاستثمارية لقطاع رصف وتطوير الطرق للعام المالى الحالي باستثمارات 13 مليون و200 ألف جنيه ، موجهاً بضرورة الالتزام الكامل بكافة المواصفات الفنية لأعمال الرصف ومعايير الجودة ومراعاة الميول علي مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان للارتقاء بمستوى الخدمات.

أشار محافظ المنوفية الي أن مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة لحي غرب شبين الكوم للعام المالي 2025 - 2026 بلغت 60 مليون جنيه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتي تستهدف رضاء المواطنين ، مؤكداً على بذل المزيد من الجهد والتواجد الميداني للوقوف على حجم الأعمال وتذليل كافة المعوقات بالمشروعات المخطط تنفيذها لتحقيق المستهدف منها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية على تقديم كافة سبل أوجه الدعم لتدعيم مشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات للمساهمة في تحقيق نقلة نوعية وتلبية احتياجات المواطنين ، مشيراً أن المنوفية تشهد طفرة تنموية كبيرة في مختلف القطاعات وخاصة قطاع " مياه الشرب والصرف الصحي " باعتباره من الخدمات الأكثر حيوية المرتبطة بحياة المواطن بشكل يومي.