قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني: لم نكن نسعى لصنع قنبلة نووية.. ومستعدون للحوار وفق القوانين الدولية
مصدر لـ"صدى البلد": قرابة 30 ألف شخص زارو الأهرامات اليوم
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 7-11-2025
نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد
مصدر مقرب يكشف تتطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي | خاص
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري
انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029
باحث أثري: مشهد زيارات المتحف الكبير والأهرامات يفرح ..صور
جنازة مهيبة.. تشييع جثمان صاحب مكرونة أبو رجيلة في 15 مايو | صور
إقبال كبير من المصريين للتصويت بانتخابات مجلس النواب في قطر.. صور
إصابة ابنة الفنان شريف عواد بنزيف في المخ.. تفاصيل
أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

دراسة تهز علم الفلك الحديث .. هل بدأ الكون في التباطؤ؟

التمدد الكوني
التمدد الكوني
أمينة الدسوقي

في اكتشاف وصف بأنه "الأكثر إثارة في علم الفلك الحديث"، توصل فريق من علماء الكونيات في جامعة يونسي الكورية الجنوبية إلى مؤشرات قد تغير الفهم الراسخ منذ عقود لتوسع الكون، إذ تشير نتائجهم إلى أن معدل التمدد الكوني ربما لم يعد في تسارع مستمر، بل بدأ بالتباطؤ.

ونُشرت الدراسة المثيرة للجدل في مجلة Monthly Notices of the Royal Astronomical Society البريطانية، حيث وصفها خبراء بأنها قد تمهّد لـ"تحول جذري في علم الكونيات الحديث".

أهم اكتشاف في القرن الماضي

قاد البحث البروفيسور يونغ-ووك لي من جامعة يونسي، الذي قال في بيان رسمي: "تشير بياناتنا إلى أن الكون قد دخل بالفعل مرحلة تباطؤ في التوسع، وأن الطاقة المظلمة ربما تتغير بمرور الزمن بسرعة تفوق ما كنا نظن".

كوكب الأرض

ويعد هذا الطرح انقلابا على النموذج الكوني المعتمد منذ اكتشاف الطاقة المظلمة أواخر التسعينيات، وهو الاكتشاف الذي نال عنه ثلاثة علماء جائزة نوبل في الفيزياء عام 2011 بعد أن أثبتت القياسات أن الكون يتمدد بوتيرة متزايدة تحت تأثير قوة غامضة تشكل نحو 68% من محتواه.

انحراف زمني يغير الصورة

اعتمدت الدراسات السابقة على قياس انفجارات السوبرنوفا من النوع الأول (Type Ia) باعتبارها شموعاً معيارية تحدد المسافات بين المجرات غير أن الفريق الكوري اكتشف وجود تحيز زمني لم يؤخذ في الحسبان سابقا إذ تبين أن شدة لمعان السوبرنوفا تختلف بحسب عمر النجوم المولدة لها فالنجوم الأصغر سنا تُنتج انفجارات أخف سطوعا، بينما القديمة تُنتج أشدها لمعانا.

وبعد تصحيح هذا الانحراف في البيانات، لم تعد النتائج تتفق مع نموذج التسارع الكوني الحالي، بل أظهرت مؤشرات واضحة على بداية مرحلة تباطؤ.

وقال البروفيسور لي: "عند احتساب عامل العمر في بيانات السوبرنوفا، يصبح النموذج الأقرب هو ذاك الذي تتنبأ به ملاحظات الموجات الصوتية الباريونية وإشعاع الخلفية الكونية الميكروي، لا نموذج الطاقة المظلمة الثابتة".

تطابق مدهش مع بيانات ديزي

اللافت أن نتائج الدراسة الكورية تتفق بشكل مدهش مع ما توصل إليه مشروع DESI الأميركي (Dark Energy Spectroscopic Instrument)، الذي يرصد تطور الكون عبر ملايين المجرات، لكن بينما توقعت تحليلات DESI أن يبدأ التباطؤ في المستقبل البعيد، يرى فريق جامعة يونسي أن هذه المرحلة بدأت بالفعل في الزمن الحاضر.

ويشير الباحثون إلى أن هذا التوافق مع بيانات BAO وCMB (إشعاع الخلفية الكونية) ربما يعيد الاعتبار لملاحظات لم تحظَ بالاهتمام الكافي في العقود الماضية.

اختبارات قادمة وثورة محتملة

من المنتظر أن تخضع فرضية "تباطؤ التمدد الكوني" لسلسلة اختبارات أكثر دقة خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع انطلاق مرصد فيرا روبين في تشيلي، الذي سيقوم برصد واسع النطاق للسماء الجنوبية.

وأوضح البروفيسور تشول تشونج، أحد المشاركين في الدراسة، أن المرصد سيكشف عن أكثر من 20 ألف مجرة جديدة تحتوي على انفجارات نجمية من النوع الأول، ما سيتيح اختبار النتائج الكورية بدقة غير مسبوقة، وأضاف: "خلال خمس سنوات فقط، قد نعرف ما إذا كنا أمام تعديل طفيف في النماذج... أم أمام ثورة حقيقية في فهمنا لطبيعة الكون".

الطاقة المظلمة تحت المجهر من جديد

منذ اكتشافها في تسعينيات القرن الماضي، بقيت الطاقة المظلمة واحدة من أكثر الألغاز غموضاً في الفيزياء الفلكية فهي غير مرئية ولا يمكن قياسها مباشرة، لكن آثارها تستدل من تسارع تمدد الكون.

أما اليوم، فالدراسة الكورية تطرح احتمالا مغايرا أن الطاقة المظلمة ليست ثابتة، بل تتلاشى تدريجياً بمرور الزمن، وقال العالم الأميركي آدم ريس، الحائز نوبل عام 2011 (ولم يشارك في الدراسة): "إذا صح أن الكون بدأ بالفعل مرحلة التباطؤ، فسنكون أمام تحد غير مسبوق في علم الكونيات الحديث".

علم الفلك علم الفلك الحديث التمدد الكوني جائزة نوبل جائزة نوبل في الفيزياء تباطؤ التمدد الكوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال

إصابة 15 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت ليد قرب طولكرم

انتخابات المصريين بالخارج

الخارجية: تجهيز 139 لجنة انتخابية فرعية في 117 دولة لاستيعاب الناخبين المصريين في الخارج

روسيا والاتحاد الأوربي

الاتحاد الأوروبي يفرض قيودا على إصدار تأشيرات شنجن للمواطنين الروس

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

الكشف والعلاج مجانا لأكثر من 4500 مواطن من خلال 6 قوافل طبية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد