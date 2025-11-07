اتحاد الرماية: تنظيم مصر للبطولة العالمية يعكس ثقة الاتحاد الدولي بقدرتها التنظيمية

انتهى منذ قليل المؤتمر الفني لبطولة كأس العالم للرماية "مسدس وبندقية – القاهرة 2025"، والذي عُقد بقاعة المؤتمرات بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة ممثلي 72 دولة من مختلف قارات العالم.

شهد المؤتمر حضور اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للرماية (ISSF) وعدد من مديري المنتخبات والوفود المشاركة، حيث تمت مناقشة كافة التفاصيل الفنية والتنظيمية الخاصة بالبطولة، واستعراض جداول المنافسات وبرامج التدريب ومواعيد تسليم الأسلحة والتجهيزات الفنية، لضمان انطلاق البطولة وفق أعلى معايير الدقة والاحترافية.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للرماية حازم حسني أن تنظيم مصر لهذه البطولة العالمية يعكس ثقة الاتحاد الدولي في القدرات التنظيمية المصرية، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت مركزًا دوليًا للأحداث الرياضية الكبرى، بفضل الإمكانات الهائلة والبنية التحتية المتكاملة التي تمتلكها الدولة المصرية.

الجدير بالذكر أن البطولة ستشهد حفل افتتاح رسمي مساء اليوم الجمعة 7 نوفمبر بفندق توليب بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، بحضور لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، وأليساندرو نيكوترا السكرتير العام للاتحاد الدولي للرماية، وعدد من رؤساء الوفود والاتحادات المشاركة.