رياضة

اعتماد تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية الأولمبية ولجانها الرئيسية

إسلام مقلد

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، نائب رئيس الاتحاد الدولى لألعاب الماء، تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية الأولمبية للقادة الرياضيين؛ واللجان العاملة باللجنة الأولمبية المصرية للدورة 2024/2028، والتي تضم عدداً من اللجان المتنوعة في اختصاصاتها.

وجاء تشكيل مجلس الأكاديمية الأولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس رئيسا لمجلس الإدارة بصفته رئيسا للجنة الأولمبية، والمستشار محمد مصطفى نائب أول رئيس المجلس بصفته، واللواء حازم حسني الأمين العام بصفته، واللواء شريف القماطي أمين الصندوق بصفته، والكابتن محمد مطيع الأمين العام المساعد بصفته، إلى جانب اللواء مجدي اللوزي نائب رئيس الأكاديمية، والعميد سعيد صلاح نائب رئيس الأكاديمية.

وضم مجلس إدارة الأكاديمية في عضويته كلاً من: اللواء أحمد كامل، اللواء أشرف فرحات، الكابتن طارق السعيد، اللواء محمد محمود، الدكتورة لمياء علي، المستشار محمد الأسيوطي، والدكتور هيثم على ؛ القبطان محمد سلامة، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للأكاديمية.

وجاء تشكيل اللجان الأولمبية على النحو التالي:

لجنة التخطيط برئاسة المهندس خالد فتحي، ومحمد عجيزة مقررا، وفي العضوية: مجاهد عبد الرؤوف، مدحت عبد الكريم، نيره يوسف، وليد سامي، إسلام علي، إسماعيل حفيظ، علاء الدين حسن، كريم شديد، عمر المرشدي، وأحمد مراد.

اللجنة العلمية برئاسة الدكتور كمال درويش، ود. محمد الحماحمي مقررا ، وفى العضوية : ممدوح الشناوي، فاتن البطل، عبلة زهران، عادل مكي، عبد اللطيف صبحي، أشرف حافظ، أماني البحيري، محمد الدسوقي، أحمد راجح، شادي محمد، إيهاب أبو زيد، أحمد المنشاوي، وأحمد عبد القادر.

اللجنة الفنية

اللجنة الفنية برئاسة أيمن علي حسن، وأيمن عزمي  مقررا، وفي العضوية: محمد سيد علي، أحمد حسام الدين، شهاب يحيى، محمد إيهاب، أحمد جابر، إبراهيم عادل، عادل سليمان، حمدي نور الدين، أبو المكارم أبو الحمد، وأحمد عبد الدايم.

لجنة المرأة برئاسة الدكتورة الشيماء الدمرداش، وفي العضوية : عبير السروي، هبة حامد، آية شريف، مروة علي، ماجدة إسماعيل، أمل أبو عرام، أنجا محمد، نهى العيسوي، نسرين الصباحي، رانيا عمرو مصطفى، منال زايد، ودانا شوقي.

لجنة العلاقات الحكومية برئاسة اللواء طارق عز الدين، وأحمد رشدي مقررا ، وفي العضوية : أحمد عبد الحميد، حاتم الفكهاني، وخالد العقاد.

اللجنة الهندسية

اللجنة الهندسية برئاسة اللواء المهندس حازم السيد حسن، وخالد سعد الله مقررا ، وفى العضوية : عبد الوهاب تحسين، وائل إبراهيم، وليد محمد، محمود خيري، وأحمد فيتوري.

لجنة التضامن الأولمبي برئاسة المهندس ياسر قمر ، ومحمد برعي مقررا، وفي العضوية : محمد أبو العز، مجدي عبد البديع، إيهاب زارع، طارق لبيب، عمرو فهمي، سيد مخيمر، عمرو فتحي، ومحمد حجازي.

لجنة العلاقات العامة برئاسة الكابتن عمرو مصيلحي، وعبد الله عثمان مقررا، وفي العضوية :  زكريا ضو، محمد إبراهيم، خالد أبو زينة، إسلام صميدة، أحمد الشرقاوي، النوبي أبو زيد، مصطفى راغب، محمد أيمن فؤاد، أحمد حمزة، أمين شعبان، محمود خيري، وهاني سعيد.

لجنة العلاقات الدولية برئاسة المهندس أحمد حبش، وفي العضوية : حسن عابد ، نادر عبده، مصطفى العطار، لؤي دعبس، مرام جلال، شيماء عكاشة، ممدوح مجدي، ومريم موافي.

لجنة تنمية الموارد

لجنة تنمية الموارد برئاسة المهندس مدحت خليل، ومصطفى أبو زهرة مقررا، وفي العضوية : حسام عوض الله، أمنية طريف، طارق عامر، ياسر محروس، مصطفى فوزي، محمد أمين، حازم قنديل، ومحمد العايدي.

اللجنة الاقتصادية برئاسة محمد بدير ، وأمير عبد الجواد مقررا ، وضمت مجدي طايل، هيثم الجداوي، ومحمد جمال هليل، وأدهم دهب.

لجنة القيم برئاسة اللواء شريف القماطي، وفي العضوية: صالح سليم، محمد الأسيوطي، هيثم على، منى عبد الكريم، أشرف إبراهيم، وأحمد بدير.

اللجنة الطبية برئاسة الدكتور حسن كمال، والدكتور هشام فاروق العامري فى منصب نائب الرئيس،  الدكتور ياسر حسني عبد الرحمن مقررا، وفي العضوية الدكتور سامح السيد، الدكتور محمد علي، الدكتور وليد رضا، الدكتورة ماهينور سامح، الدكتور عبد الله محمد، والدكتور أحمد محمد غريب.

لجنة العلاج الطبيعي وهي لجنة فرعية تابعة للجنة الطبية، وتضم في عضويتها د.صلاح عاشور، ود.محمد شوقي.

لجنة التغذية برئاسة  د.محمد عصمت، والدكتورة ريهام صفوت مقررة للجنة، وتضم في عضويتها الصيادلة أحمد أبو زهرة، إنجي محرز، ومحمد خاطر.

لجنة التطوير برئاسة زهير عمار،  أحمد الشاذلي  مقررا، وفي العضوية : جيهان متولي، إيمان عرام، محمد العايدي، عبد المنعم خلف، ومحمود مجدي.

لجنة إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية برئاسة موسى أبو طالب، وأمل مبدي مقررة، وفي العضوية: محمد زهير، ياسمين لطيف، عمرو أمين، ونوران الزوهيري.

لجنة الأمان الرياضي تم تشكيلها برئاسة برئاسة الدكتورة آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية الدولية.

