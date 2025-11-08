جامعة حلوان تنظم ندوة توعوية عن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان ندوة توعوية بعنوان "الاكتشاف المبكر لمرض سرطان الثدي"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع قسم طب وعلاج الأورام بكلية الطب.

تهدف الندوة إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع الجامعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتسليط الضوء على أحدث الأساليب الطبية في التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات الوقائية من قبل نخبة من أساتذة كلية الطب المتخصصين في مجال الأورام.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص جامعة حلوان على تعزيز دورها المجتمعي والتوعوي، وتأكيدًا على التزامها بدعم القضايا الصحية التي تمس حياة المواطنين، خاصةً في ظل تزايد معدلات الإصابة بسرطان الثدي في مصر والعالم.

حاضر في الندوة الدكتورة الاء جميل مدرس طب وعلاج الأورام بكلية الطب، عقدت بحضور الأستاذ الدكتور احمد حسني مستشار قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذة الدكتورة مروة الدهشورى مدير مكتب الاستدامة، الأستاذة الدكتورة شيماء نجيب عضو مكتب الاستدامة