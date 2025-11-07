قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأولمبية المصرية تعتمد تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية ولجانها الرئيسية
نعش سعاد حسني | سميرة أحمد تتصدر تريند موشر البحث جوجل .. لهذا السبب
تصويت المصريين بالخارج.. تقرير يرصد ما حدث باليوم الأول من انتخابات النواب
ترامب: بيلوسي العجوز المكسورة تستقيل وسعيدٌ بزوال هذه الكارثة
لمدة 3 أيام..غلق كلي بشارع 26 يوليو الاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان
مصطفى كامل يطمئن جمهور الكينج محمد منير: حالته مستقرة وبصحة جيدة
السنيورة: حزب الله لم يتعلم من تجربة 2006 وكرر الخطأ بعد أحداث 7 أكتوبر
فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة مالي فوراً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
عبادة عظيمة.. يسري جبر يوضح حكم الصلاة على النبي بنية طلب شيء معين
فيفا يعلن موعد قرعة ملحق كأس العالم 2026 .. والأوروبي في زيوريخ
انطلاق فعاليات معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري بالرياض بحضور رسمي رفيع المستوى| صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي يتعادل مع زد في في دوري سيدات الكرة

الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالأهلي
الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالأهلي
عبدالحكيم أبو علم

تعادل الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالأهلي، مع زد بهدفين لكل منهما، ‏في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب الأخير بالشيخ زايد، ضمن منافسات ‏الجولة الثامنة ببطولة الدوري الممتاز.‏

ووصل رصيد الفريق لـ16 نقطة، جمعها من الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة فيما تعرض لهزيمة واحدة بالمسابقة التي استهلها بالفوز على مضيفه بالم هيلز بثلاثة أهداف دون رد، ثم حقق انتصارًا كبيرًا على ضيفه اتحاد بسيون بتسعة أهداف نظيفة، وعلى مضيفه فريق رع بخماسية نظيفة، قبل أن يتعرض لخسارة أمام فريق مسار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على ضيفه المصري بخمسة أهداف دون مقابل، وعلى المقاولون العرب بستة أهداف دون رد، والتعادل مع زد بهدفين لكل منهما، مسجلًا 32 هدفًا، فيما استقبلت شباكه خمسة أهداف.

الشوط الأول:

بداية حماسية من كلا الفريقين؛ بحثًا عن التفوق المبكر وفرض السيطرة الفنية منذ اللحظة الأولى.

وكانت كلمة الافتتاح من نصيب الأهلي في الدقيقة 12، بعد مرور ميا داردن بمهارة من الجانب الأيسر قبل أن تمرر لحبيبة عصام داخل منطقة الجزاء والتي لم تتوان عن تسجيلها داخل الشباك.

وجاء الرد سريعًا من جانب زد بعد أقل من عشر دقائق بعد عدد من التمريرات التي انتهت بانفراد المهاجمة بمرمى مها الدمرداش، لتنجح في إدراك هدف التعادل وتعديل النتيجة.

أعاد هدف التعادل الثقة للاعبات زد، ليسيطرن على مجريات اللعب مع تهديد متتال لمرمى الأهلي لكن غابت الفاعلية الهجومية مع تنظيم دفاعي جيد للفريق.

وأجرى الأهلي تبديلًا اضطراريًا بعد مرور نصف الساعة من زمن الشوط الأول، بخروج المدافعة إيمان حسن للإصابة عقب تعرضها لعرقلة قوية في منتصف الملعب، لتحل حبيبة عمر بديلة لها في قيادة الجبهة اليمنى للفريق.

استمر اللعب في ربع الساعة الأخيرة من الشوط سريعًا بين الفريقين، وتبادلا الحيازة على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على أي من المرميين، لينتهي بالتعادل الإيجابي.

الشوط الثاني:

انطلق الشوط بقوة من جانب الأهلي وسط سيطرة كاملة مع تراجع دفاعي لزد من أول ملعبه.

حاولت لولو نصر خداع حارسة المرمى من تنفيذ مباشر على المرمى من ركلة ركنية لكن مرت الكرة بجوار القائم.

كررت لولو نصر التنفيذ لركلة ركنية بنفس الطريقة لكن أبعدتها الحارسة قبل أن ترتد الكرة لمنة طارق التي حاولت التسجيل لكن تألقت الحارسة للمرة الثانية لتقف حائلًا أمام تقدم الأهلي.

وشهدت الدقيقة 58 تسجيل زد للهدف الثاني في أول ظهور هجومي بعد سيطرة كبيرة من جانب الأهلي.

وتدخل لوبوف بتبديل ثان للأهلي في الدقيقة 65 بإشراك نادين غازي بدلًا من ميرسي أتوبرا؛ بحثًا عن حلول هجومية جديدة للفريق.

وأنهى الأهلي تبديلاته في الدقيقة 72 بالدفع بأشرقت عادل على حساب نور يوسف.

وعادل الأهلي النتيجة في الدقيقة 81 بعد جملة من التمريرات وصلت لميا في المساحة أقصى يمين منطقة الجزاء لتمرر للولو نصر، والتي سددت بهدوء إلى داخل المرمى.

وطالب الأهلي باحتساب ركلة جزاء لثريا أشرف بعد تعرضها للعرقلة داخل منطقة الجزاء لكن أشارت الحكمة باستمرار اللعب.

كثف الأهلي ضغطه لمحاولة التقدم من جديد وسط دفاعات قوية من زد، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

