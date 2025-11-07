قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة مالي فوراً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
عبادة عظيمة.. يسري جبر يوضح حكم الصلاة على النبي بنية طلب شيء معين
فيفا يعلن موعد قرعة ملحق كأس العالم 2026 .. والأوروبي في زيوريخ
انطلاق فعاليات معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري بالرياض بحضور رسمي رفيع المستوى| صور
المهن الرياضية تعلن تفاصيل مشروع الكود المهني للتوصيف والتوظيف
مفاجآت جديدة في قضية سرقة آثار متحف الحضارة| خاص
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
حل مشكلة منع طلاب تجارة القاهرة من الامتحانات بعد تدخل رئيس الجامعة
الشباب والرياضة تستقبل أبطال منتخب مصر لكرة السرعة بعد التتويج ببطولة العالم في الهند
تعليق غير متوقع من حمدي الوزير على شائعة وفاته
انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي
تعليق غير متوقع من حمدي الوزير على شائعة وفاته

حمدي الوزير
حمدي الوزير

استنكر الفنان حمدي الوزير، الشائعات المتكررة حول وفاته، مشيرا إلى ان مثل هذه الأخبار لا تؤثر عليه نفسيًا.

وتابع الوزير، خلال لقائه في برنامج «كلام الناس» مع الاعلامية ياسمين عز، عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة،: «موتوني كذا مرة، لكني مبمشيش ورا الكلام ده ولا بسيبه يأثر فيا، ومبفكرش في الأمراض النفسية ولا الحاجات السلبية دي».

وأكمل حمدي الوزير، أن «إشاعة إني اتقتلت دي أول مرة أسمعها، قالوا إني اتقتلت في التجمع وأنا عمري ما رحت هناك غير مرة واحدة، اللي حارب ميخافش من حاجة، وربنا خلقني محب لهذا الوطن."

حمدي الوزير ياسمين عز وفاة

