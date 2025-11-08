4 آلاف طن في أسبوع.. الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمال رفع المخلفات

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في قطاع النظافة العامة بالشوارع والميادين أولًا بأول؛ ومنع تراكمات القمامة للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير الراحة للمواطنين، وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

في هذا السياق ، قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها حوالي ٤٦٧٣ طن خلال الفترة " ٣١ أكتوبر حتى ٦ نوفمبر ٢٠٢٥".

قام مركز ومدينة الإسماعيلية برفع حوالي ١٣٠٠ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ الإسماعيلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بلغت حمولاتها ١٢٢٠ طن.

وفي حي ثالث الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية للحي برفع ٥٧٩ طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة برفع حمولات قدرها ٥٥٩ طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين، برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٦٤٠ طن من المدينة وتوابعها.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، برفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي بلغت ٣٧٥ طن.

وفي قطاع الإنارة العامة، قامت الوحدات المحلية بمواصلة أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بتركيب ٤٥ كشافات صوديوم وليد.

بينما قام حي ثان الإسماعيلية، بتركيب ٢٥ كشاف وتم إصلاح وصيانة ٢٢ كشاف وتم إصلاح وصيانة ٢ لوحة إنارة وتم شد سلك ألمونيوم بقطر ٢٥ مليمتر لمسافة ٢٠٠ متر بشوارع (قناوي وسور المقابر والدقهلية، ٢٠١، ٢٢٨، رضا، أحمد سالم، المستشفى، بدر، الصالحية ممشى الغابة الشجرية)، وذلك بمناطق (الحكر، حي السلام، وعرايشية مصر).

قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية، بالاستجابة لـ٣٠ شكوى مختلفة، كما عملت الأطقم على صيانة مناطق الزهور وعبدون، خلف بيت الطلبة، ومحيط مستشفى حكيم.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة ١١٧ كشاف إنارة عامة، وتركيب عداد إنارة، بنطاق المدينة القديمة والجديدة، الطريق السريع، طريق الهدى، طريق قرية الإجرامية، الطريق الأبيض، المقابر السلام، قرية السلام، وقرية الأبطال، وشد الأسلاك المتهالكة بالطريق الدولي، ومتابعة إصلاح الأعطال بالتعاون مع إدارة الكهرباء بالقنطرة شرق وفنيين الوحدة المحلية.

وفي مركز ومدينة القصاصين، تم صيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد ٧٠ كشاف.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير خلال الأسبوع الماضي، بصيانة الكشافات وتنظيف المناولات والأسلاك لإعادة تشغيلها مع الالتزام بتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وصيانة ٢٣٠ كشاف إنارة ولمبة ليد وإحلال عمودين كهرباء بنطاق مدينة التل الكبير، قطاع تل البلد، منطقة السلام، قطاع الحمادة، قرية القصاصين القديمة، و في نطاق الجزيرة الخضراء، الملاك، الظاهرية، أبوعاشور.