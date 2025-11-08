قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاطمة غانم تضمن أول ميدالية لمصر في ألعاب التضامن الإسلامي
تايوان تتعقب 18 طائرة عسكرية صينية و8 سفن
الأرصاد: طقس خريفي معتدل وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار واستقرار حتى الثلاثاء
محلل سياسي: مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة تحظى بتأييد عربي ودولي واسع
بنداري: مصر تستحق .. بدأنا التوعية من المدارس ووصلنا للجاليات بالخارج
رفعتوا راسي قدام تاليه.. تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره بفرنسا
الشكاوي الحكومية تتدخل لحل استغاثات المواطنين في الصحة والإسكان والحماية الاجتماعية
اليوم .. النطق بالحكم على قاتـ.لة أطفال دلجا الستة وزوجها بعد استطلاع رأى المفتى
إقبال كثيف من المصريين بالسعودية للتصويت في انتخابات مجلس النواب
سفير مصر بالسعودية: محافظات الصعيد تتصدر المشاركة في تصويت المصريين بالخارج
إقبال على الاقتراع في انتخابات النواب بالخارج.. الهيئة الوطنية: جاهزون لفرز الأصوات
توروب يخشي مصيرهم .. 11 مدربا أجنبيا فشلوا في حصد ألقاب مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

4 آلاف طن في أسبوع.. الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمال رفع المخلفات

الاعمال
الاعمال
الإسماعيلية انجي هيبة

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في قطاع النظافة العامة بالشوارع والميادين أولًا بأول؛ ومنع تراكمات القمامة للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير الراحة للمواطنين، وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

في هذا السياق ، قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها حوالي ٤٦٧٣ طن خلال الفترة " ٣١ أكتوبر حتى ٦ نوفمبر ٢٠٢٥".

 قام مركز ومدينة الإسماعيلية برفع حوالي ١٣٠٠ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.  

 قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ الإسماعيلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بلغت حمولاتها ١٢٢٠ طن.

 وفي حي ثالث الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية للحي برفع ٥٧٩ طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع.

 وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة برفع حمولات قدرها ٥٥٩ طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.  

 كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين، برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٦٤٠ طن من المدينة وتوابعها.

 بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، برفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي بلغت ٣٧٥ طن.

وفي قطاع الإنارة العامة، قامت الوحدات المحلية بمواصلة أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة.

 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بتركيب ٤٥ كشافات صوديوم وليد.

 بينما قام حي ثان الإسماعيلية، بتركيب ٢٥ كشاف وتم إصلاح وصيانة ٢٢ كشاف وتم إصلاح وصيانة ٢ لوحة إنارة وتم شد سلك ألمونيوم بقطر ٢٥ مليمتر لمسافة ٢٠٠ متر بشوارع (قناوي وسور المقابر والدقهلية، ٢٠١، ٢٢٨، رضا، أحمد سالم، المستشفى، بدر، الصالحية ممشى الغابة الشجرية)، وذلك بمناطق (الحكر، حي السلام، وعرايشية مصر).

 قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية، بالاستجابة لـ٣٠ شكوى مختلفة، كما عملت الأطقم على صيانة مناطق الزهور وعبدون، خلف بيت الطلبة، ومحيط مستشفى حكيم.

 وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة ١١٧ كشاف إنارة عامة، وتركيب عداد إنارة، بنطاق المدينة القديمة والجديدة، الطريق السريع، طريق الهدى، طريق قرية الإجرامية، الطريق الأبيض، المقابر السلام، قرية السلام، وقرية الأبطال، وشد الأسلاك المتهالكة بالطريق الدولي، ومتابعة إصلاح الأعطال بالتعاون مع إدارة الكهرباء بالقنطرة شرق وفنيين الوحدة المحلية.  

 وفي مركز ومدينة القصاصين، تم صيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد ٧٠ كشاف.

 كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير خلال الأسبوع الماضي، بصيانة الكشافات وتنظيف المناولات والأسلاك لإعادة تشغيلها مع الالتزام بتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وصيانة ٢٣٠ كشاف إنارة ولمبة ليد وإحلال عمودين كهرباء بنطاق مدينة التل الكبير، قطاع تل البلد، منطقة السلام، قطاع الحمادة، قرية القصاصين القديمة، و في نطاق الجزيرة الخضراء، الملاك، الظاهرية، أبوعاشور.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

الأهلي والزمالك

المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

ترشيحاتنا

منتخب مصر للناشئين

3 فرص.. حظوظ تأهل منتخب مصر للأدوار الإقصائية في مونديال الناشئين

منتخب الناشئين

موعد مباراة منتخب مصر وإنجلترا بمونديال الناشئين والقناة الناقلة

سيراميكا كليوباترا

بيراميدز بالأسود وسيراميكا بالعنابي في كأس السوبر المصري

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد