المنيسي: أحمد عبدالرؤوف لو فاز بالسوبر المصري هايكمل مع الزمالك
فاطمة غانم تضمن أول ميدالية لمصر في ألعاب التضامن الإسلامي
تايوان تتعقب 18 طائرة عسكرية صينية و8 سفن
الأرصاد: طقس خريفي معتدل وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار واستقرار حتى الثلاثاء
محلل سياسي: مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة تحظى بتأييد عربي ودولي واسع
بنداري: مصر تستحق .. بدأنا التوعية من المدارس ووصلنا للجاليات بالخارج
رفعتوا راسي قدام تاليه.. تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره بفرنسا
الشكاوي الحكومية تتدخل لحل استغاثات المواطنين في الصحة والإسكان والحماية الاجتماعية
اليوم .. النطق بالحكم على قاتـ.لة أطفال دلجا الستة وزوجها بعد استطلاع رأى المفتى
إقبال كثيف من المصريين بالسعودية للتصويت في انتخابات مجلس النواب
سفير مصر بالسعودية: محافظات الصعيد تتصدر المشاركة في تصويت المصريين بالخارج
إقبال على الاقتراع في انتخابات النواب بالخارج.. الهيئة الوطنية: جاهزون لفرز الأصوات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

نصبوا على مواطنين.. القبض على 21 شخصا يديرون شركات لتسفير العمالة للخارج| صور

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة شركات غير مرخصة لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام 21 شخصا من مالكى ومديرى شركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة البحيرة بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ("لـ 3 منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (جوازات وصور جوازات وتأشيرات سفر – عقود إتفاق عمل بالخارج - إعلانات خاصة بالشركات – عدد من دفاتر إستلام النقدية – عدد من الأكلاشيهات – "5 أجهزة حاسب آلى ،  وحدة معالجة مركزية" بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى). 


تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

الأهلي والزمالك

المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

لبيان قيمة الرحمة .. الأوقاف تخصص خطبة الجمعة القادمة بعنوان "هلّا شققتَ عن قلبه"

وزارة الأوقاف

الأوقاف تطلق أسبوعا ثقافيا في 27 مسجدا لتعزيز الوعي وتصحيح المفاهيم

د.عطية لاشين

هل قراءة القرآن تنفع الميت وتصل إليه؟ .. عطية لاشين يجيب

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

