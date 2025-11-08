نصبوا على مواطنين.. القبض على 21 شخصا يديرون شركات لتسفير العمالة للخارج| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة شركات غير مرخصة لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام 21 شخصا من مالكى ومديرى شركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة البحيرة بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ("لـ 3 منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (جوازات وصور جوازات وتأشيرات سفر – عقود إتفاق عمل بالخارج - إعلانات خاصة بالشركات – عدد من دفاتر إستلام النقدية – عدد من الأكلاشيهات – "5 أجهزة حاسب آلى ، وحدة معالجة مركزية" بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.