رياضة

حسن عابد: اختياري بعضوية لجنة العلاقات الدولية بالأولمبية ثقة غالية

حسن
حسن

وجّه الكابتن حسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة، خالص شكره وتقديره إلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، على ثقتهم الغالية باختياره عضوًا بلجنة العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية المصرية.

وأعرب عابد عن اعتزازه الكبير بهذه الثقة، مؤكدًا أنها وسام على صدره ودافع قوي لبذل المزيد من الجهد لخدمة اللجنة الأولمبية وبيت الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أنه سيعمل بكل إخلاص لتطوير لجنة العلاقات الدولية بما يخدم مكانة الرياضة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال الكابتن حسن عابد في تصريحات صحفية اليوم السبت:"انضمامي إلى لجنة العلاقات الدولية مسؤولية كبيرة أعتز بها، وأعد بأن أكون على قدر الثقة التي منحتني إياها اللجنة الأولمبية. سأعمل على تعزيز تواصل اللجنة مع الاتحادات الدولية وتوسيع قاعدة التعاون الرياضي بين مصر ومختلف دول العالم".

وأضاف المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة: "الرياضة المصرية تستحق أن تكون في المقدمة دائمًا، وسنعمل داخل لجنة العلاقات الدولية بروح الفريق الواحد، بما يعكس صورة مشرفة لمصر في المحافل الرياضية الدولية".

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، قد أصدر قرارًا بتعيين الكابتن حسن عابد عضوًا بلجنة العلاقات الدولية، نظرًا لما يتمتع به من خبرات إدارية واسعة ومسيرة مميزة في العمل الرياضي.

ويشغل عابد حاليًا منصب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة، ويمتلك سجلًا حافلًا بالنجاحات، إذ ساهم في إحداث نقلة نوعية في أداء الاتحاد خلال السنوات الماضية، خاصة على مستوى تنظيم البطولات الدولية التي نالت إشادة الاتحادات العربية والإفريقية.

كما أن الكابتن حسن عابد حاصل على الدبلوم المصغر في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية، ودبلوم المدير التنفيذي المحترف من جامعة القاهرة، ما يعكس تأهيله الأكاديمي والعملي الذي أهّله ليتولى ملفات قيادية مهمة في المنظومة الرياضية المصرية.

