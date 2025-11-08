قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

علي الدالي: المصريون بالخارج يقدمون نموذجًا وطنيًا مشرفًا في دعم الدولة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد علي الدالي، الباحث في شؤون الأحزاب، أن المصريين المقيمين في الخارج يقدمون نموذجًا وطنيًا مشرفًا في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها من خلال مشاركتهم الفاعلة في الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد الحدث الأهم على الساحة السياسية وهو الانتخابات البرلمانية في يومها الثاني من المرحلة الأولى.

وأوضح الدالي، خلال لقائه مع حياة مقطوف وسارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن اليوم الأول من التصويت للمصريين بالخارج شهد إقبالًا ملحوظًا من أبناء الجاليات المصرية، طبقًا للجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن عملية التصويت تُجرى على يومي 7 و8 نوفمبر للمصريين في الخارج، بينما تستكمل في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر.

رسالة وطنية للعالم

وأضاف الدالي أن مشاركة المصريين بالخارج تعكس مشاعر وطنية صادقة وحنينًا دائمًا للوطن، مؤكدًا أن هذه المشاركة تبعث رسالة واضحة للعالم بأن المصريين في الداخل والخارج يشكلون درعًا وسيفًا في حماية الدولة ودعم مؤسساتها.

وأشار إلى أن صوت المصري المقيم في الخارج هو تعبير عن انتمائه وولائه لمصر، وأن المشاركة في الانتخابات تجسد وعيًا وحرصًا على مستقبل البلاد.

دور المصريين بالخارج في دعم صورة الدولة

وأوضح الباحث في شؤون الأحزاب أن المصريين بالخارج يلعبون دورًا مهمًا في الدفاع عن صورة الدولة المصرية في الخارج، والتصدي لمحاولات تشويه مؤسساتها وقياداتها في المحافل الدولية.

وشدد على أن مشاركتهم في العملية الانتخابية تمثل رسالة دعم قوية وواضحة للدولة المصرية أمام العالم.

تنظيم الانتخابات وتمثيل المرشحين بالخارج

وفيما يتعلق بتمثيل المرشحين في الخارج، أوضح علي الدالي أنه يحق للمرشحين إرسال مندوبيهم أو ممثلين عنهم في اللجان الانتخابية بالخارج لشرح برامجهم ونقل رؤاهم إلى الناخبين، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن القواعد المنظمة للانتخابات البرلمانية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

علي الدالي شؤون الأحزاب المصريين المقيمين في الخارج

