أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يشهد احتفالية نادى أعضاء هيئة التدريس

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الحفل الذي نظمه نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لتكريم 61 من المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس في المراحل الدراسية المختلفة خلال العام الدراسي 2024/ 2025، وذلك تقديرًا لتفوقهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التميز والنجاح، وذلك بمسرح التعليم المدمج.

احتفالية نادى أعضاء هيئة التدريس لتكريم أبناء الأعضاء المتفوقين

حضر الاحتفالية د.أسامة المليجي رئيس مجلس إدارة النادي، ود.أحمد سمير مقرر اللجنة الاجتماعية وسكرتير عام النادي، ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة، ود.عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج بالجامعة، وجمع كبير من أعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

بدأت وقائع الاحتفالية، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات الطلاب المتفوقين في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية والجامعية، ثم كلمة د.أحمد سمير، وكلمة د.أسامة المليجي، ثم كلمة د.محمد سامي عبد الصادق، أعقبها فاعليات التكريم والتقاط الصور التذكارية.

وفي كلمته، أعرب الدكتور محمد سامي عبدالصادق عن سعادته بمشاركة أعضاء هيئة التدريس احتفالهم بتكريم أبنائهم المتفوقين، موجهًا التهنئة للطلاب وأسرهم على ما حققوه من نجاح وتميز، وأكد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية أعضاء هيئة التدريس وأسرهم، مستعرضًا ما تم من تطوير في منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية، من خلال التأمين الطبي، وزيادة مكافآت صندوق الزمالة، وخفض نسبة مساهمة أصحاب المعاشات في الأدوية، وتوفير المنح والخصومات على المصروفات الدراسية لأبناء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة أو بغيرها من الجامعات في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، إلى جانب حوكمة مشروع الإسكان والسير بخطوات ثابتة في سبيل إنجازه مع التوسع في إدخال الكهرباء وسداد المديونيات وتنفيذ أعمال التهيئة اللازمة.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة القاهرة الأهلية، رغم حداثة عهدها، تحقق نجاحات كبيرة في عامها الأول، مؤكدًا أن جميع أعضاء هيئة التدريس بها من أساتذة جامعة القاهرة، بما يعكس تكامل المنظومة الأكاديمية بين الجامعتين ويضمن الحفاظ على جودة التعليم وتميّزه، لافتًا إلى أن مشاركة الأساتذة في منظومة الجامعة الأهلية تمثل فرصة لتعزيز دورهم الأكاديمي والعلمي، وتتيح في الوقت ذاته مردودًا ماديًا ومعنويًا يواكب قيمة عطائهم وجهودهم.

ومن جانبه، أكد د.أسامة المليجي رئيس مجلس إدارة النادي، حرص النادي على تكريم المتفوقين من أبناء الأعضاء إيمانًا بدور رواد المستقبل، وأنهم هم علماء الغد وأمل مستقبل أفضل لمصر، مشيرًا إلى مواصلة جهود إدارة النادي لتطوير أنشطته المختلفة والتوسع بها حتى يتمكن من الحفاظ على مكانته في مقدمة نوادي جامعات مصر، موجهًا التهنئة لكافة الطلاب المتفوقين وحثهم على المحافظة على نبوغهم حتى يبلغوا أعلى مراتب التفوق ويكملوا مسيرة أولياء أمورهم.

ومن جهته، قال د.أحمد سمير، سكرتير عام النادي إن تفوق أبناء أعضاء النادي لا يمثل مجرد علامات أو شهادات، بل يجسد إصرار هؤلاء الطلاب وعزيمتهم، موجهًا كلمته للطلاب بأنهم عماد الوطن وأمله وسوف يحملون رايته ويحفظونها عاليًة خفاقة، وأن نجاحهم سوف يسهم في بناء مستقبل مشرق يزدهر بالعلم والإبداع، ويجب أن يجعلوا العلم سلاحهم في مواجهة التحديات.

وعبّر الطلاب المكرمون، عن سعادتهم البالغة وفخرهم بتكريمهم في احتفالية نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة بحضور رئيس الجامعة، مؤكدين أن هذا التكريم يمثل دافعًا قويًا لهم لمواصلة التفوق والتميز في مسيرتهم الدراسية، وأشاروا إلى أن لحظة التكريم أمام أسرهم وأعضاء هيئة التدريس هي لحظة مؤثرة تُجسد قيمة الجد والاجتهاد، وتعكس اهتمام الجامعة بدعم أبنائها وتشجيعهم على النجاح، وأعربوا عن شكرهم وامتنانهم لرئيس الجامعة وإدارة النادي على هذه اللفتة الكريمة التي تمنحهم طاقة إيجابية وتمثل حافزًا لهم  للاستمرار في تحقيق مزيد من الإنجازات.

وفي ختام الحفل، قام رئيس الجامعة بتوزيع شهادات التقدير والهدايا على الطلاب المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس في مختلف المراحل التعليمية، تقديراً لجهودهم وتشجيعًا لهم على الاستمرار في تحقيق المزيد من النجاح والتفوق، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع المكرمين وأولياء أمورهم.

جدير بالذكر، أن نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة يحرص على إقامة هذه الاحتفالية كل عام، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز التفوق ودعم الروابط الأسرية بين أعضاء هيئة التدريس.

