الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

منظومة الشكاوى تتدخل لحل مشكلات بشأن البترول والبيئة والقطاع المصرفي

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

وشملت جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر عددا من القطاعات منها  قطاع البترول؛ حيث قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 4146 شكوى وبلاغا وطلبا من خلال المنظومة، وانتهت الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها من معالجة أسباب وحسم 4698 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. 

هذا بالإضافة إلى قطاع الموارد المائية والري؛ حيث تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1214 شكوى وبلاغا وطلبا من خلال المنظومة، وانتهت الوزارة والقطاعات والإدارات التابعة لها من معالجة أسباب وحسم 1336 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.

وفيما يتعلق بقطاع النقل، تعاملت وزارة النقل مع 702 شكوى وطلب وبلاغ من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، ومن ضمنها السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وشركات النقل البري. 

وحرصت الوزارة والجهات التابعة لها على سرعة التفاعل مع الشكاوى والطلبات والاستفسارات التي تلقتها، وتمكنت من معالجة وإزالة أسباب 833 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.

واستكمل الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، عددا من القطاعات التي تضمنتها جهود المنظومة، ومنها القطاع المصرفي، لافتا إلى أنه استمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بتلقي 4340 شكوى وطلبا، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية، والمعاملات التمويلية والائتمانية. 

وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لفحص تلك الشكاوى، وتم حسم وإزالة أسباب 4330 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة، باتخاذ الإجراءات المناسبة والرد وفقا لطبيعة الشكاوى من خلال البنوك وفروعها المعنية.

وفي إطار جهود وزارة الأوقاف الخاصة بتنظيم العمل داخل المساجد، والاهتمام بدور الأئمة وتثقيفهم، وإدارة الأوقاف الخيرية، وإدارة المراكز الإسلامية والثقافية بما يسهم في بناء الشخصية المصرية، تعاملت وزارة الأوقاف مع 627 شكوى وطلبا خلال شهر أكتوبر، وقامت الوزارة والهيئات والقطاعات التابعة لها بحسم والرد على 710 شكاوى وطلبات عن الشهر وفترات سابقة.

وأخيرًا، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية 8910 شكاوى ترتبط بمختلف الجوانب البيئية والسلامة العامة، وتم التصدي لغالبية هذه الشكاوى وعدد من الشكاوى عن فترات سابقة أيضا من خلال التعاون بين وزارات: البيئة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، وكذا المحافظات والجهات المعنية.

واختتم الدكتور طارق الرفاعي تقريره مؤكدا أن المنظومة تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز مستوى كفاءة الأداء، بما يضمن تحقيق تواصل فعال ومباشر مع المواطنين؛ وذلك من خلال تطوير آليات التعامل مع الشكاوى والاستفسارات، والتحسين المستمر لمعدلات ومستويات الاستجابة لها، بالتنسيق المستمر مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المعنية وبما يسهم في استدامة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وكسب المزيد من رضاهم.

