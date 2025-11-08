شركة القناة ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين التغذية الكهربائية بانتخابات النواب

تستعد شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى أبو وردة لتأمين التغذية الكهربائية للجان الاقتراع و الفرز الخاصة بانتخابات مجلس النواب مرحلة أولي يومي 10 و 11 نوفمبر 2025 - نطاق شركة القناة في هذه المرحلة محافظة البحر الأحمر - , مرحلة ثانية يومي 24 و 25 نوفمبر 2025 - نطاق شركة القناة في هذه المرحلة محافظات ( الإسماعيلية – الشرقية – السويس – بورسعيد – جنوب سيناء – شمال سيناء ) - ، و ذلك برفع درجة الاستعداد القصوي و وقف جميع أعمال الفصل لكافة الأغراض و تشكيل فرق طوارئ جاهزة لتلبية الطلبات و التغلب الفوري علي كافة المشاكل التي تواجه استقرار التغذية الكهربائية مع توفير ماكينات توليد طوارئ احتياطية.



وقام المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بتشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته ومقرها ديوان عام الشركة بالإسماعيلية بالإضافة الي ١١ غرفة فرعية برئاسة السادة رؤساء قطاع الشبكات و 87 مجموعة عمل فرعية برئاسة مديري الهندسات وذلك لمتابعة وتامين المقار الانتخابية ومراكز الاقتراع والفرز .



كما تم اجراء تنسيق كامل مع جميع المحافظات و الوحدات المحلية نطاق الشركة و تشمل ٧ محافظات [الشرقية - الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر] بالإضافة للمدن الحديدة (الشروق - الصالحية الجديدة- الهايكستب- بدر - العاشر من رمضان)

كما اطلع علي خطة التأمين التي تشتمل علي أسماء وعنوانين المقار الانتخابية ومراكز الفرز الرئيسية و مصادر التغذية لكل منها و الأفراد المكلفين بالتامين و مصادر التغذية البديلة و وحدات الطوترئ.

كما شدد علي المرور علي جميع مصادر التغذية و التحقق من إجراءات الصيانة لها و تدبير اي مهمات مطلوبة لضمان تامين التغذية الكهربائية.