قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الزحام..المتحف الكبير يقصر حجز تذاكر العطلات على الموقع الإلكتروني
العملات الرقمية تتكبد خسائر أسبوعية حادة وسط ضغوط اقتصادية أمريكية
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
الأهلي لـ زيزو قبل القمة: بلاش حد يخرجك عن تركيزك
بدون معوقات .. طوابير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
الإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ 6 ووالدهم بالمنيا
تقرير حقوقي: مخلفات الحرب في سوريا تودي بحياة 647 مدنيا منذ سقوط الأسد
الإفتاء: خفض أسعار الفواتير للتهرب من الضرائب محرم شرعًا وكذب وغش
نجم بيراميدز الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شركة القناة ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين التغذية الكهربائية بانتخابات النواب

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
وفاء نور الدين

 تستعد  شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى أبو وردة لتأمين التغذية الكهربائية للجان الاقتراع و الفرز الخاصة بانتخابات مجلس النواب  مرحلة أولي  يومي 10 و 11 نوفمبر 2025 - نطاق شركة القناة في هذه المرحلة  محافظة البحر الأحمر   - , مرحلة ثانية يومي 24 و 25 نوفمبر 2025 - نطاق شركة القناة في هذه المرحلة  محافظات ( الإسماعيلية – الشرقية – السويس – بورسعيد – جنوب سيناء – شمال سيناء ) - ، و ذلك برفع درجة الاستعداد القصوي  و وقف جميع أعمال الفصل لكافة الأغراض و تشكيل فرق طوارئ جاهزة لتلبية الطلبات و التغلب الفوري علي كافة المشاكل التي تواجه استقرار التغذية الكهربائية مع توفير ماكينات توليد طوارئ احتياطية.


وقام  المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء  بتشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته ومقرها ديوان عام الشركة بالإسماعيلية بالإضافة الي ١١ غرفة فرعية برئاسة السادة رؤساء قطاع الشبكات و 87 مجموعة عمل فرعية برئاسة  مديري الهندسات وذلك لمتابعة وتامين المقار الانتخابية ومراكز الاقتراع والفرز .


كما تم اجراء تنسيق كامل مع جميع المحافظات و الوحدات المحلية نطاق الشركة  و تشمل ٧ محافظات [الشرقية - الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر] بالإضافة للمدن الحديدة (الشروق - الصالحية الجديدة- الهايكستب- بدر - العاشر من رمضان)
كما اطلع  علي خطة التأمين التي تشتمل علي أسماء وعنوانين المقار الانتخابية ومراكز الفرز الرئيسية و مصادر التغذية لكل منها و الأفراد المكلفين بالتامين و مصادر التغذية البديلة و وحدات الطوترئ.
كما شدد  علي المرور علي جميع مصادر التغذية و التحقق من إجراءات الصيانة لها و تدبير اي مهمات مطلوبة لضمان تامين التغذية الكهربائية. 

الكهرباء شركة القناة لتوزيع الكهرباء انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

البطاقة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟

ترشيحاتنا

ألمانيا

عطل فني يجبر وزير خارجية ألمانيا على تعديل خطة سفره لقمة الاتحاد الأوروبي

جنوب لبنان

الصحة اللبنانية: مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على راشيا الوادي

المساعدات الإنسانية في طريقها إلي غزة

الولايات المتحدة تستبعد إسرائيل وتتولى إدارة دخول المساعدات إلى غزة

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد