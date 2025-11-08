قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
الإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ 6 ووالدهم بالمنيا
تقرير حقوقي: مخلفات الحرب في سوريا تودي بحياة 647 مدنيا منذ سقوط الأسد
الإفتاء: خفض أسعار الفواتير للتهرب من الضرائب محرم شرعًا وكذب وغش
نجم بيراميدز الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا | خاص
صمت طويل واعتراف مؤثر.. سر غياب رونالدو عن جنازة صديقه الراحل جوتا
الزمالك يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري
محمد سامي يشارك صورة من كواليس تصوير مسلسله "8 طلقات"
اكتساح أحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري
الصغيري: زد قدم أفضل فتراته مع عبد العاطي.. وشوقي مدرب كبير

شدد أحمد الصغيري لاعب زد الحالي وأسوان وفاركو السابق، على أن مجدي عبد العاطي المدير الفني السابق قدم كل ما يمكنه لصالح الفريق، وكذلك اللاعبين، لكن غياب التوفيق كان العامل الأساسي لما حدث قبل رحيله، قدمنا مستويات جيدة ومباريات قوية لكن التوفيق خذلنا.

وتابع "الصغيري" ، في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كل مدرب له أفكار وتكتيك خاص به يحاول تنفيذه مع الفريق، وفترته مع زد هي أفضل فترات الفريق في الدوري الممتاز، الجميع كان يحبه وهو كان قريبًا من كل اللاعبين، أما كابتن محمد شوقي فهو اسم كبير وله تاريخ كبير، ونتعلم منه كل يوم الكثير.

وأضاف لاعب زد الحالي: بحكم أنني لاعب وسط ملعب مدافع مثل محمد شوقي، نتحدث معًا بشكل متواصل، هو ينصحني ويوجهني كثيرًا، واستفدت بشكل كبير من خبراته منذ قدومه لقيادة الفريق، عندما يأتي مدير فني جديد بعد مدير فني سابق قاد الفريق لفترة طويلة، تحدث هزة في النتائج والمستويات لبعض الوقت لحين تعود اللاعبين على الأفكار وطرق اللعب الجديدة وهذا ما حدث معنا بعد قدوم كابتن محمد شوقي، لكن الأمور كلها جيدة.

وواصل لاعب أسوان وفاركو السابق: هدفنا الموسم الحالي التواجد ضمن السبعة الكبار، لإن هذا هو المكان المناسب للفريق وإمكانياته وقدراته، كابتن محمد شوقي يطالبنا دومًا بعدم الشبع من المكسب، ويقول لنا سنتوج ببطولة إذا استطعنا التعود على المكسب، لدينا 3 بطولات محلية لابد أن نفوز بإحداها، نمتلك مدرب كبير له اسم وتاريخ، يحب الفوز دائمًا بالمباريات والبطولات، ويحاول زراعة ذلك في نفوس اللاعبين.

وأنهى أحمد الصغيري حديثه: كابتن محمد شوقي يحاول أن يزرع فينا فكرة القتال على كل مباراة وعدم التضحية بالمكسب بسهولة، نلعب كل مباراة وكأنها مباراة ببطولة، نقاتل في كل مباراة على المكسب وأكيد ربنا سيكافئنا.

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

