رياضة

أحمد الصغيري: مستوى الأهلي هذا الموسم صدمني.. وبيراميدز يمتلك أفضلية للتتويج بالدوري

زد
زد

قال أحمد الصغيري لاعب زد الحالي وأسوان وفاركو السابق، الإدارة والجهاز الفني في زد على أعلى مستوى، الإدارة محترمة ومحترفة ولم تقصر معنا في شيء، والجهاز الفني يفعل كل ما بوسعه من أجل الفريق، وهدفنا جميعًا التواجد ضمن السبعة الكبار هذا الموسم.

وتابع "الصغيري" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الدوري حاليًا بدون ملامح، لا يمكن لأحد تحديد أسماء السبعة الكبار في مجموعة البطل أو الـ14 ناديًا في مجموعة الهبوط، فوز واحد يصعد بك للمراكز الأولى وهزيمة وحيدة تطيح بك للمراكز المتأخرة، الموسم الماضي كنا حتى الدقائق الأخيرة في آخر مباراة ضمن التسعة الكبار، لكننا دخلنا ضمن مجموعة الهبوط بسبب هدف سجله بتروجيت في الوقت القاتل بشباك غزل المحلة.

وأضاف لاعب زد الحالي: بيراميدز لديه أفضلية في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، بسبب عدم وجود ضغوطات على الفريق، عكس الأهلي والزمالك المطالبان دومًا بالفوز بكل البطولات، بيراميدز يسير بشكل متخفي "بيستخبى" أغلب فترات الموسم" ثم يفاجىء الجميع بتواجده على صدارة جدول ترتيب الدوري، وهو ما يجبر الأهلي والزمالك على العودة للمنافسة، مثلما حدث الموسم الماضي، بيراميدز كان قريبًا من التتويج باللقب، لكن الأهلي خطف اللقب في الجولات الأخيرة.

وواصل لاعب أسوان وفاركو السابق: تفاجأت من مستوى الأهلي هذا الموسم بسبب الصفقات التي أبرمها الفريق في الميركاتو الصيفي، الأهلي يمتلك إسكواد مختلف وقوي جدًا، والجميع توقع أن تكون مبارياته في الدوري نزهة للفريق، لكننا تفاجأنا جميعًا بمستويات ونتائج مختلفة تمامًا، وتوقعات صادمة لما يقدمه نجوم الأهلي.

واختتم أحمد الصغيري حديثه بالقول: أما الزمالك فما يقدمه جيد بالنظر لما يحدث للفريق منذ عدة مواسم، الفريق لم يكن موفقًا في بداية الموسم، لاعبوه غير جاهزين بنسبة 100% وغير متناسقين بالشكل الكامل والمطلوب، الموسم الحالي الزمالك جيد، لكن الأهلي ليس على أفضل ما يرام، لكنه سيعود للمنافسة على اللقب في الوقت المناسب، لأن لاعبيه يعرفون أنهم أبطال.

