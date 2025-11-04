تعادل مثير بين زد والبنك الأهلي في الدوري المصري

حسم التعادل الإيجابي 1–1 نتيجة مباراة زد والبنك الأهلي، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.

افتتح أحمد ياسر ريان التسجيل لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، قبل أن ينجح محمود صابر في إدراك التعادل لفريق زد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

موقف البنك الأهلي في جدول الدوري

بهذا التعادل، رفع البنك الأهلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب، بعدما خاض 12 مباراة، فاز في 3 مواجهات، وتعادل في 7، وتلقى هزيمتين فقط.





ترتيب زد في الدوري المصري

من جانبه، رفع فريق زد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن، بعدما خاض 13 مباراة، حقق خلالها 4 انتصارات، و5 تعادلات، وتعرض لـ 4 هزائم.