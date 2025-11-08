الإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الستة ووالدهم .. وطور سيناء تودع شهيد لقمة العيش|تفاصيل

شهدت المحافظات عدد من الحوادث المروعة حيث أسدلت محكمة جنايات المنيا الستار على واقعة مقتل أب وأبنائه الستة على يد زوجته الثانية، وودعت طور سيناء شهيد لقمة العيش الذى لقى حتفة بسبب التهور..

المنيا

أسدلت محكمة جنايات المنيا الستار على واقعة مقتل أب وأبنائه الستة على يد زوجته الثانية، التي أقدمت على دس السم في الخبز لهم بدافع الغيرة.حيث قضت بالإعدام شنقا على المتهمة بعد ورود رأي المفتي.

وفي تصريحات خاصة لـ صدى البلد، قال أحمد محمد، عم أطفال دلجا، إن الأسرة تنتظر أن يؤيد مفتي الجمهورية حكم الإعدام بحق المتهمة، قائلًا: “بإذن الله مفتي الجمهورية يؤيد حكم الإعدام في سيدة دلجا التي قتلت أخي وأولاده، حتى تكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم”.

حادث أطفال دلجا



وأضاف عم الضحايا، أن الأسرة لا تطلب سوى القصاص العادل، مؤكدًا أن والدة الأطفال وأسرتهم يعيشون حالة من الألم الشديد منذ وقوع الحادث، وقال: “كل ما نحتاجه القصاص العادل، ووالدة الأطفال وأسرتي بيعانوا أشد المعاناة، بنطلب ليهم الدعاء بالصبر.. ربنا يصبرنا على فراق اخويا وأولاده”.

وأشار إلى أن جلسات المحاكمة كانت تزيد من معاناتهم، موضحًا: "كلنا بنعاني، وكل جلسة حكم بتصحي فينا الوجع من جديد، وعمرنا ما توقعنا أن مرات أخويا تقتل أخويا وأطفاله الستة بسبب الغيرة".

حالة نفسية سيئة



وكشف أحمد محمد عن غياب الأسرة عن جلسة النطق بالحكم اليوم، بسبب حالتهم النفسية الصعبة، قائلًا: “أسرتي مش قادرة تحضر الجلسة النهارده، حالتهم النفسية سيئة جدًا من بعد الحادث الأليم، ومش متحملين الموقف خالص، ربنا وحده يعلم إحنا في موقف صعب جدًا، وصعب أي حد يعيشه”.

وفي ختام تصريحاته، أشار إلى مطلب إنساني للأسرة، وهو ضم ابنة المتهمة التي تعد آخر ما تبقى من شقيقه في الدنيا، قائلا: “نريد ضم ابنة القاتلة لأنها آخر ثمرة لأخي في الدنيا، وعايزين نراعيها بما يرضي الله ونربيها أحسن تربية ونعلمها الدين والأخلاق، لأن أم زي دي مينفعش تربيها، وقدمنا كافة الأوراق لضم الطفلة، وإحنا أولى بتربية بنت أخي”.

وتسدل محكمة جنايات المنيا اليوم السبت، الستار على واقعة قرية دلجا بمركز ديرمواس ، للنطق بالحكم فى جريمة قتل الأب وأبنائه الستة على يد زوجته الثانية، والتى وضعت لهم السم فى الخبز للتخلص من الأبناء، بعد أن إحالت المحكمة، برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين علي نجيده، واحمد محمد نصر، وعمرو ناصيف طاحون، وسعيد عبد الجواد رئيس النيابة، وامانة سر احمد سمير وعادل امام سيد،أوراق المتهمه "ه.ا"، 26 سنة بقتل الأطفال إلى فضيلة المفتي.





جنوب سيناء

خيم الحزن العميق على أهالي مدينة طور سيناء فور علمهم بنبأ رحيل الشاب يوسف رمضان، موظف الأمن بمجمع الفيروز الطبي، الذي فارق الحياة متأثراً بجراحه نتيجة حادث أليم.

الشاب يوسف، الذي نَعَتْهُ المدينة "شهيد لقمة العيش" كان قد تعرض لحادث اليم على يد قائد سيارة مستهتر اقتحم بوابة الدخول الخاصة بالمستشفى، بينما كان يؤدي عمله في توجيهه إلى بوابة الخروج المخصصة.

​رحل الشاب يوسف رمضان وترك في نفوس أهالي طور سيناء وجعاً لا يزول؛ فقد مات مكافحاً مجتهداً، يؤدي عمله بإخلاص في مساعدة المرضى.

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي في طور سيناء إلى سرادق عزاء مفتوح، حزناً على هذا الشاب الذي كان يجمع بين عمله كفرد أمن وبين دراسته كطالب جامعي، سعياً لاستكمال تعليمه، بحسب شهادات شهود العيان.

​وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطاراً باقتحام شاب يقود سيارة، يُدعى "م. ج"، بوابة الدخول و اصطدامه بالبوابة الدخول وموظف الأمن يوسف رمضان، وذلك أثناء توجيه يوسف له للخروج من البوابة المخصصة.

​على الفور، نقل الشاب يوسف رمضان إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي وخضع للعلاج عدة أيام، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه. بدورها، ألقت الشرطة القبض على المتسبب في الحادث، وقررت جهات التحقيق حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

الشرقية

شهدت احدى قرى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية قيام سيدة بإلقاء مادة حارقة «مياه نار» على وجه جارتها وذلك بسبب خلافات بين أبنائهما وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود بلاغا بقيام سيدة تُدعى "هدى ش. ع. م"، مقيمة بإحدى قرى مركز الزقازيق بإلقاء مادة حارقة علي جارتها "سعاد ع" بسبب خلافات بينهما وبين أبنائهم.

وتبين من التحريات الأولية ومن كاميرات المراقبة قيام المتهمه بإستيقاف المجني عليها بأحد الشوارع وقامت بإستخراج مادة من طيات ملابسها وقامت بإلقاءها علي المجني عليها وتم تحرر المحضر اللازم وجار ضبط المتهم.



