واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه
معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو
لو دفعت أكتر من الرقم ده اعرف إن صاحب المحل بيستغلك.. شعبة الدواجن توضح

منار عبد العظيم

في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق المحلية وتفاوت الأسعار من منطقة لأخرى، يزداد تساؤل المواطنين حول أسباب اختلاف أسعار الدواجن واللحوم، وما هو السعر الحقيقي الذي يجب أن تُباع به هذه السلع الأساسية.

وفي الوقت الذي ترتفع فيه شكاوى المستهلكين من جشع بعض التجار، أكد خبراء الغذاء والزراعة أن الأسعار العادلة محددة ومعروفة، وأن أي زيادة عن الحدود المنطقية تعتبر استغلالًا واضحًا للمواطنين.

رئيس شعبة الدواجن: السعر في المزرعة ثابت والاختلاف من التجار

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن سعر الدواجن يخرج من المزرعة موحدًا في كل المحافظات، موضحًا أن أي تفاوت في الأسعار من منطقة لأخرى يرجع إلى حلقات التداول والتجار وليس إلى المنتجين.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح في أحد البرامج التلفزيونية، أن سعر الكيلو في المزرعة اليوم يبلغ 58 جنيهًا، وبذلك يجب أن يصل إلى المواطن في المناطق العادية بسعر 68 جنيهًا فقط.

وأكد أن السعر في المناطق الشعبية لا يجب أن يتجاوز 70 جنيهًا بأي حال من الأحوال، قائلاً: “لو المواطن اشترى الدواجن بأكثر من 70 جنيهًا للكيلو، يبقى صاحب المحل بيستغله، لأن ده فوق السعر الطبيعي والعادل”.

دعوة لتطبيق تسعيرة استرشادية وضبط الأسواق

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن هناك حاجة ملحة لوضع تسعيرة استرشادية واضحة تحكم عملية البيع وتمنع التلاعب في الأسعار.

وذكر أن السوق المصرية لا تخضع لتسعيرة جبرية نظرًا لأنها سوق حرة، وأن الأسعار تتحرك وفقًا لمعادلة العرض والطلب.

وأوضح أن السعر الحالي للدواجن عادل جدًا مقارنة بالفترات السابقة، خاصة بعد زيادة المعروض في السوق المحلية وانخفاض أسعار الأعلاف، وهو ما أدى إلى استقرار نسبي في أسعار اللحوم البيضاء خلال الأيام الأخيرة.

نقيب الفلاحين: اللحوم الحمراء آمنة 100% ويجب الشراء من مصادر موثوقة

من جانبه، أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الحمى القلاعية ليست مرضًا جديدًا كما يعتقد البعض، موضحًا أن المتحور الحالي هو نفسه الفيروس القديم الموجود منذ سنوات في مصر.

وقال إن المرض يظهر بنسب محدودة في بعض المحافظات، خاصة بالوجه البحري، لكنه لا يمثل خطرًا كبيرًا على الثروة الحيوانية أو صحة المواطنين.

وشدد أبو صدام على ضرورة شراء اللحوم من مصادر موثوقة، مثل السلخانات الحكومية أو الجزارين المعتمدين، لافتا إلى أن أي لحوم تُذبح داخل السلخانة تمر بإشراف بيطري دقيق، ولا يمكن أن تُعرض في الأسواق إذا كانت فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات.

وأكد نقيب الفلاحين: “كل اللحوم الحمراء الموجودة حاليًا في الأسواق آمنة بنسبة 100%، ولا خوف على صحة المواطنين، طالما بيشتروا من مصدر مضمون”.

رسالة للمواطنين: وعيك هو سلاحك ضد الغلاء

في ختام التصريحات، شدد الخبراء على أن وعي المواطن هو خط الدفاع الأول ضد جشع بعض التجار، داعين المستهلكين إلى عدم شراء الدواجن بأكثر من 70 جنيهًا للكيلو، ومطالبة الجهات الرقابية بالإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار.

وأكدوا أن التزام التجار بالسعر العادل يضمن استقرار السوق ويحمي المواطن من الاستغلال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تكاتف الدولة والمواطنين معًا لتحقيق التوازن وضبط الأسعار في الأسواق المصرية.

أسعار الدواجن واللحوم شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية أسعار الأعلاف

