مسيرة إسرائيلية تستهدف بلدة برعشيت جنوبي لبنان

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلن إعلام لبناني، عن استهداف مسيرة إسرائيلية بلدة برعشيت جنوبي لبنان.

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، إصابة 7 أشخاص، جراء غارة العدو الإسرائيلي على سيارة قرب مستشفى صلاح غندور في بلدة بنت جبيل.

غارة إسرائيلية على لبنان

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة بطائرة مسيرة أطلقت صاروخين على سيارة قرب مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل، بحسب ما أفاد به موقع النشرة الإخباري اللبناني.