اقتصاد

ننشر تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

الحصاد الأسبوعي
الحصاد الأسبوعي
آية الجارحي

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حصادها الأسبوعي حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي.

وخلال فعاليات الأسبوع وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، مع وزير الخارجية والشئون الأوروبية بجمهورية سلوفاكيا، اتفاق تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما شهدت أبرز فعاليات الأسبوع المنتهي إطلاق برنامج التعاون المشترك بين البلدين للفترة من 2025-2028.

وضمن فعاليات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، بالدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية لبحث سبل التعاون المشترك، وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة نتج عنها العديد من مذكرات التفاهم والوثائق التي تعزز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، من بينها مذكرتي تفاهم رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات، ومذكرة التفاهم مع معهد التخطيط القومي في مصر.

وبحضور نخبة من القادة السياسيين وصناع القرار الدوليين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، بفعالية لمناقشة "تحولات الأوضاع الاقتصادية في القارة الأفريقية" التي نظمتها شبكة CNN International.

وتضمنت فعاليات الأسبوع المنتهي استقبال وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع التنمية العمرانية.

كما شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عبر الفيديو كونفرانس، في الدورة الثانية من «منتدى القاهرة»، الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وناقش في دورته الحالية تزايد الاضطرابات العالمية في ظل الصراعات الجيوسياسية، وتدهور الأحوال المناخية، ومستقبل النظام متعدد الأطراف، والاقتصاد العالمي.

وضمن وفد مصر برئاسة رئيس مجلس الوزراء شاركت «المشاط» بالقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي عقدتها منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة القطرية، وبتنسيق من إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA).

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط

