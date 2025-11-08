قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟
رغم إصابته قبل السوبر.. هل يشارك حريف الزمالك أمام الأهلي في النهائي؟
الديهي بعد مطالبة سوري بعمل دفاع مصري مشترك لتحرير الجولان: “إحنا لا نحارب نيابة عن حد”
نشأت الديهي: مشروع علم الروم امتداد طبيعي لصفقة رأس الحكمة
أكسيوس: كوشنر وويتكوف بإسرائيل هذا الأسبوع لبحث أزمة المقاتلين العالقين برفح الفلسطينية
عمرو أديب: أنا أغلى مذيع عربي.. ومحدش بيشغلني عشان عنيا الملونة | فيديو
أسامة ربيع: عبور 30 سفينة قناة السويس منذ مايو وحتى اليوم برسوم 32 مليون دولار
المتحف المصري الكبير: حجز التذاكر أونلاين في العطل الرسمية ونهاية الأسبوع
قبل لقاء ترامب.. تفاصيل رفع اسم "أحمد الشرع" من قوائم الإرهاب
الرقابة المالية: ريادة الأعمال هي النواة الحقيقية للاقتصاد الحديث
تعادل سلبي بين مسار والجيش الملكي المغربي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا للسيدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكسيوس: كوشنر وويتكوف بإسرائيل هذا الأسبوع لبحث أزمة المقاتلين العالقين برفح الفلسطينية

كوشنر و ويتكوف
كوشنر و ويتكوف
فرناس حفظي

ذكرت شبكة أكسيوس الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ، سيزوران إسرائيل هذا الأسبوع لإجراء محادثات حول أزمة المقاتلين العالقين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.


وأوضحت المصادر أن الزيارة تأتي في ظل تصاعد التوترات الميدانية واستمرار الجهود الأمريكية  لإيجاد حلول لملف المقاتلين المحاصرين، مشيرةً إلى أن كوشنر وويتكوف سيعقدان اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين لبحث التطورات الميدانية والخيارات المتاحة لإنهاء الأزمة.

وفي وقت سابق، كشفت القناة 12 العبرية، أن إدارة ترامب مارست ضغوطا على حماس في الأيام الأخيرة لإعادة رفات الضابط هدار جولدين، وذلك بهدف تمهيد الطريق لاتفاق لإنهاء أزمة المسلحين التابعين لحماس "العالقين" في أنفاق رفح، وفقا لما قاله مسؤول أميركي رفيع.

و أشارت القناة العبرية، أن الأميركيون يرون في المسلحين المتبقين في أنفاق رفح بؤرة توتر أدت إلى تصعيدين خطيرين وزعزعت وقف إطلاق النار، وهم يريدون تفكيك هذا اللغم السياسي والأمني.

إذا ما أعيد فعلا غولدين إلى إسرائيل، فإن الضغط الأميركي على إسرائيل للموافقة على هذه الصفقة في رفح سيزداد.

كما كشفت القناة العبرية ، أنه من المتوقع أن مبعوثَي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قد يصلان إلى إسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع في محاولة لإتمام الصفقة.

وفي وقت سابق، قال مصدر في حركة حماس إن كتائب القسام الجناح العسكري للحركة عثرت على جثة مختطف آخر في رفح، وذلك خلال تصريحات لوسائل إعلام عربية.

وفي وقت سابق، قال رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، خليل الحية إن السابع من أكتوبر كان رد اعتبار لكل عدوان وردا على محاولات تهميش القضية الفلسطينية وبناء شرق أوسط جديد.

وأضاف الحية أنه ستبقى فلسطين كما بقيت غزّة على الرغم من العدوان ببحرها ورجالها ونسائها وأطفالها وسيزول الظلم.

شبكة أكسيوس الأمريكية جاريد كوشنر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

الإيجار القديم

بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات

ترشيحاتنا

iPhone 17

مفاجآت T-Mobile على أجهزة iPhone 17 وApple قبل الجمعة السوداء

السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية

ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية بنسبة 13.2% خلال أكتوبر

BMW

تنفجر فجأة.. عيب خطير في سيارات BMW بسبب الوسائد الهوائية

بالصور

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010

كيف تعزّز زبدة الفول السوداني الذاكرة وصحة الدماغ؟.. فوائد مذهلة

فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ

بتصميم كلاسيكي.. رينو توينجو 2026 الجديدة كلياً تنطلق رسميا

توينجو 2026
توينجو 2026
توينجو 2026

فوائد مذهلة للشوكولاتة الداكنة.. كيف يحسّن الكاكاو صحة القلب والدماغ والمزاج؟

فوائد الشوكولاتة الصحية
فوائد الشوكولاتة الصحية
فوائد الشوكولاتة الصحية

فيديو

إسماعيل الليثي

من فرحة عيد ميلاد لحادث مأساوي.. هل الحسد ضرب إسماعيل الليثي؟

زواج امال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن: آمال ماهر تفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد