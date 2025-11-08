كمونة: الزمالك كعبه عالي على بيراميدز.. وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا

تحدث محمد كمونة نجم فريق الزمالك السابق، عن مواجهة الفارس الأبيض أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال كمونة في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "عبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا قبل مواجهة بيراميدز والفوز على طلائع الجيش منح اللاعبين الثقة".

عمرو ناصر

وأضاف: "عمرو ناصر لاعب مميز ورأس حربة رائع ولكنه يحتاح لمزيد من الوقت، تغييرات عبدالرؤوف كانت مثمرة أمام بيراميدز والزمالك كعبه عالي على بيراميدز".

علي ماهر

وأكمل:" كان يجب أن يعتمد علي ماهر على اللاعبين أصحاب الخبرات أمام الأهلي ومحمد بسام يتحمل خطأ هدف الأهلي الثاني أمام سيراميكا".

واختتم حديثه قائلًا:"بن شرقي أفضل محترف في مصر يشغل مركز الجناح الأيسر، ووسط ملعب الأهلي نقطة قوة كبيرة في تشكيل الفريق".