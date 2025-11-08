أراجوز..سمر فودة تثير الجدل بمنشور صادم

أثارت الإعلامية سمر فودة الجدل مجددًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد منشور جديد لها، وصفت فيه أحد الأشخاص بـ”الأراجوز” دون أن تذكر أسماء، ما دفع الكثير من المتابعين لربط كلامها بالإعلامي عمرو أديب بعد ظهوره الأخير مرتديًا “الجلابية” في حلقته اليوم ببرنامجه.

وكتبت سمر فودة: “أراجوز.”

ورغم أن فودة لم تُشر إلى أي اسم بشكل مباشر، فإن التعليقات على المنشور أكدت أنها تقصد عمرو أديب تحديدًا.

وكانت قد علقت الإعلامية سمر فودة، ابنة المفكر والمؤرخ الراحل فرج فودة علي الصورة المتداولة لزوجين مصريين يرتدي الزوج الجلباب الصعيدي خلال زيارته للمتحف المصري بعد تداول صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي.



وبعد كتابة سمر فودة عن صورة الزوجين وانتقادها لهما حتى تحولت صفحات السوشيال ميديا إلى هجوم كبير عليها مؤكدين أن الجلباب الصعيدي زي مصري أصيل لا يمكن أن يتم انتقاده الأمر الذى جعلها تحذف البوست وبعدها قام رواد السوشيال ميديا بتحويل البوست إلي تريند الجلابية ونشر صورهم من الزى الفرعوني إلى الجلابية الصعيدي .