بعد محاولة انتحار.. نقل المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة إلى المستشفى
إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر
غموض حول الدباغ.. الجزيري يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام الأهلي بالسوبر
خالد الغندور يحرج أحمد فتحي على الهواء بسؤاله عن سبب اعتزاله الكرة
إغلاق الحكومة الأمريكية يوقف آلاف الرحلات ويهدد قطاع الطيران والاقتصاد بالبلاد
دول "بريكس" تشترِي 20 طناً من الذهب بقيمة 2.5 مليار دولار
الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في قضية التأشيرات
وفد أمريكي يشارك في تنصيب رئيس بوليفيا ويعلن مبادرات اقتصادية وأمنية مشتركة
وزير خارجية إيران يؤكد حرص بلاده على توسيع العلاقات مع كوريا الشمالية
مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات
المصريون في كندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب وسط تنظيم متميز
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة
أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يوقف رسوم التعويض الكربوني على ركاب 21 شركة طيران أوروبية ويكافح التضليل البيئي

أ ش أ

أعلنت المفوضية الأوروبية، أن 21 شركة طيران أوروبية، بما في ذلك لوفتهانزا، إير فرانس، راين إير، ستوقف فرض الرسوم الإضافية على الركاب لتعويض أو تحييد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند شراء التذاكر، بعد اعتبار هذه الممارسات مضللة بيئيًا.

وجاء هذا الالتزام ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة التسويق الأخضر المضلل (Greenwashing) في قطاع الطيران، وضمان تقديم معلومات واضحة ودقيقة للمستهلكين حول الأثر البيئي للسفر الجوي.

وتشمل الالتزامات الجديدة، استخدام مصطلح الوقود المستدام للطيران فقط مع توضيحات دقيقة لدعم الادعاءات؛ والامتناع عن أي لغة بيئية غامضة أو تعميمات غير مثبتة؛ مع توضيح الأداء البيئي المستقبلي للشركات، بما في ذلك صافي انبعاثات صفرية، مع جداول زمنية واضحة وإجراءات قابلة للتنفيذ.

وقال المفوض الأوروبي مايكل مكجريث "على الصناعة ضمان الشفافية والمصداقية في جميع ادعاءاتها البيئية، لضمان تمكين المستهلك من اتخاذ قرارات مستنيرة حول السفر الجوي واستدامته".

وستتولى السلطات الوطنية لحماية المستهلك متابعة تنفيذ هذه الالتزامات، مع إمكانية فرض إجراءات صارمة على الشركات غير الملتزمة، بما يشمل غرامات أو قيود تشغيلية.

ويأتي هذا التحرك في وقت حساس للأسواق الأوروبية للطيران، حيث تواجه الشركات ضغوطًا متزايدة لتقديم حلول استدامة حقيقية دون التضليل، مما يعكس تحوّلًا استراتيجيًا نحو مسؤولية بيئية وشفافية مالية أمام المستهلكين والمستثمرين.

