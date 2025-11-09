الاتحاد الأوروبي يوقف رسوم التعويض الكربوني على ركاب 21 شركة طيران أوروبية ويكافح التضليل البيئي

أعلنت المفوضية الأوروبية، أن 21 شركة طيران أوروبية، بما في ذلك لوفتهانزا، إير فرانس، راين إير، ستوقف فرض الرسوم الإضافية على الركاب لتعويض أو تحييد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند شراء التذاكر، بعد اعتبار هذه الممارسات مضللة بيئيًا.

وجاء هذا الالتزام ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة التسويق الأخضر المضلل (Greenwashing) في قطاع الطيران، وضمان تقديم معلومات واضحة ودقيقة للمستهلكين حول الأثر البيئي للسفر الجوي.

وتشمل الالتزامات الجديدة، استخدام مصطلح الوقود المستدام للطيران فقط مع توضيحات دقيقة لدعم الادعاءات؛ والامتناع عن أي لغة بيئية غامضة أو تعميمات غير مثبتة؛ مع توضيح الأداء البيئي المستقبلي للشركات، بما في ذلك صافي انبعاثات صفرية، مع جداول زمنية واضحة وإجراءات قابلة للتنفيذ.

وقال المفوض الأوروبي مايكل مكجريث "على الصناعة ضمان الشفافية والمصداقية في جميع ادعاءاتها البيئية، لضمان تمكين المستهلك من اتخاذ قرارات مستنيرة حول السفر الجوي واستدامته".

وستتولى السلطات الوطنية لحماية المستهلك متابعة تنفيذ هذه الالتزامات، مع إمكانية فرض إجراءات صارمة على الشركات غير الملتزمة، بما يشمل غرامات أو قيود تشغيلية.

ويأتي هذا التحرك في وقت حساس للأسواق الأوروبية للطيران، حيث تواجه الشركات ضغوطًا متزايدة لتقديم حلول استدامة حقيقية دون التضليل، مما يعكس تحوّلًا استراتيجيًا نحو مسؤولية بيئية وشفافية مالية أمام المستهلكين والمستثمرين.