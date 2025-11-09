قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عثر على إنسيال ذهبى..مدرسة في نقادة تكرم تلميذها الأمين | صور
قبل ساعات من لقاء الأهلي والزمالك.. تعرف على تاريخ مواجهات قطبي الكرة المصرية
«التموين تطلق القافلة 14».. مصر تواصل جهودها في دعم الشعب الفلسطيني | تفاصيل
رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry
مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار
العدوان مستمر.. أطباء بلا حدود تطالب بإجلاء طبي عاجل لآلاف المرضى من غزة
جحيم الفاشر.. حكومة دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة
محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بشن حملات يومية لضبط التوك توك المخالف
عيب أوي.. زوجة النني الأولى تعلق على انفصال كريم عبد العزيز وآن الرفاعي
المجتمع العربي في إسرائيل يتظاهر أمام مكتب نتنياهو ضد جرائم القـ.ـتل
بعد توقف يومين .. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى غزة
بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قمة البريميرليج.. صدام مصري يشعل مواجهة مانشستر سيتي وليفربول

محمد صلاح ومرموش
محمد صلاح ومرموش
أمينة الدسوقي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "الاتحاد" حيث يلتقي مانشستر سيتي وليفربول في قمة الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في مواجهة تعد من أكثر مباريات الموسم ترقبا، وتحمل طابعا خاصا للجماهير المصرية.

مواجهة مصرية في قلب إنجلترا

ستكون المباراة محط اهتمام كبير في مصر والعالم العربي، إذ تشهد صدام مباشرا بين محمد صلاح، قائد منتخب الفراعنة وهداف ليفربول، وعمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي المنضم حديثا إلى صفوف الفريق مطلع عام 2025.


وتعد هذه المواجهة الثانية بين النجمين، بعد اللقاء الذي جمعهما في فبراير الماضي وانتهى بفوز ليفربول 2-0، دون أن يتمكن مرموش من التسجيل رغم مشاركته لأكثر من 70 دقيقة.

أرقام متباينة قبل القمة

دخل صلاح اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما ساهم في تسجيل 8 أهداف خلال 15 مباراة بجميع البطولات (5 أهداف و3 تمريرات حاسمة)، ليؤكد عودته التدريجية إلى مستواه المعهود.

محمد صلاح


في المقابل، ما زال مرموش يبحث عن فرص أكبر للمشاركة، إذ خاض 8 مباريات فقط هذا الموسم بإجمالي 262 دقيقة، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر في كأس الرابطة.

صراع القمة في جدول الترتيب

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 19 نقطة، فيما يأتي ليفربول في المركز الرابع بـ 18 نقطة، خلف توتنهام بفارق الأهداف.

ويعد اللقاء حاسما لكلا الفريقين لتقليص الفارق مع المتصدر أرسنال، واستمرار المنافسة على اللقب الذي يتناوب عليه الفريقان خلال المواسم الثمانية الأخيرة (6 للسيتي ولقبان لليفربول).

جاهزية عالية لكلا الفريقين

يدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على ريال مدريد بهدف دون رد في دوري أبطال أوروبا، فيما اكتسح مانشستر سيتي نظيره بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-1، بفضل تألق فيل فودين وإيرلينج هالاند الذي رفع رصيده إلى 27 هدفًا هذا الموسم.

صلاح عقدة دفاع السيتي

يعد محمد صلاح أحد أكثر اللاعبين تأثيرا في مواجهات السيتي، إذ ساهم في 21 هدفا خلال 23 مباراة ضد الفريق السماوي (13 هدفا و8 تمريرات حاسمة)، ويأتي ثالثا في قائمة أكثر الفرق التي هز شباكها بعد توتنهام ومانشستر يونايتد (16 هدفًا لكل منهما).
ويسعى “الملك المصري” لتسجيل هدفه الثالث على التوالي في شباك السيتي بالدوري، ومواصلة مطاردة إنجاز تاريخي بالوصول إلى 200 هدف في البريميرليج كأول لاعب غير بريطاني يحقق هذا الرقم.
 

قمة البريميرليج مانشستر سيتي وليفربول ملعب الاتحاد مانشستر سيتي ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج عمر مرموش محمد صلاح منتخب الفراعنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

مانشستر ستي

مانشستر سيتي يحتفي بـ عمر مرموش ومحمد صلاح قبل قمة الدوري الإنجليزي

الغندور

الغندور يوجه رسالة لـ طاقم التحكيم التركي قبل نهائي السوبر

الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

بالصور

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

الشرقية
الشرقية
الشرقية

صحة الشرقية: قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان تفحص 2092 مواطناً

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش

للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش
للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش
للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد