قمة البريميرليج.. صدام مصري يشعل مواجهة مانشستر سيتي وليفربول

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "الاتحاد" حيث يلتقي مانشستر سيتي وليفربول في قمة الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في مواجهة تعد من أكثر مباريات الموسم ترقبا، وتحمل طابعا خاصا للجماهير المصرية.

مواجهة مصرية في قلب إنجلترا

ستكون المباراة محط اهتمام كبير في مصر والعالم العربي، إذ تشهد صدام مباشرا بين محمد صلاح، قائد منتخب الفراعنة وهداف ليفربول، وعمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي المنضم حديثا إلى صفوف الفريق مطلع عام 2025.



وتعد هذه المواجهة الثانية بين النجمين، بعد اللقاء الذي جمعهما في فبراير الماضي وانتهى بفوز ليفربول 2-0، دون أن يتمكن مرموش من التسجيل رغم مشاركته لأكثر من 70 دقيقة.

أرقام متباينة قبل القمة

دخل صلاح اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما ساهم في تسجيل 8 أهداف خلال 15 مباراة بجميع البطولات (5 أهداف و3 تمريرات حاسمة)، ليؤكد عودته التدريجية إلى مستواه المعهود.



في المقابل، ما زال مرموش يبحث عن فرص أكبر للمشاركة، إذ خاض 8 مباريات فقط هذا الموسم بإجمالي 262 دقيقة، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر في كأس الرابطة.

صراع القمة في جدول الترتيب

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 19 نقطة، فيما يأتي ليفربول في المركز الرابع بـ 18 نقطة، خلف توتنهام بفارق الأهداف.

ويعد اللقاء حاسما لكلا الفريقين لتقليص الفارق مع المتصدر أرسنال، واستمرار المنافسة على اللقب الذي يتناوب عليه الفريقان خلال المواسم الثمانية الأخيرة (6 للسيتي ولقبان لليفربول).

جاهزية عالية لكلا الفريقين

يدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على ريال مدريد بهدف دون رد في دوري أبطال أوروبا، فيما اكتسح مانشستر سيتي نظيره بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-1، بفضل تألق فيل فودين وإيرلينج هالاند الذي رفع رصيده إلى 27 هدفًا هذا الموسم.

صلاح عقدة دفاع السيتي

يعد محمد صلاح أحد أكثر اللاعبين تأثيرا في مواجهات السيتي، إذ ساهم في 21 هدفا خلال 23 مباراة ضد الفريق السماوي (13 هدفا و8 تمريرات حاسمة)، ويأتي ثالثا في قائمة أكثر الفرق التي هز شباكها بعد توتنهام ومانشستر يونايتد (16 هدفًا لكل منهما).

ويسعى “الملك المصري” لتسجيل هدفه الثالث على التوالي في شباك السيتي بالدوري، ومواصلة مطاردة إنجاز تاريخي بالوصول إلى 200 هدف في البريميرليج كأول لاعب غير بريطاني يحقق هذا الرقم.

