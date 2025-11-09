قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ممثل جيش الإحتلال في الكنيست: انخفاض كبير في قوة الاحتياط ونحتاج 12 ألف جندي
مي سليم تكشف عن برومو أغنية «تراكمات» وتطرحها الثلاثاء المقبل .. فيديو
السكة الحديد تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بعدة محافظات | صور
السوبر المصري.. التعادل الإيجابي سيد الموقف بين سيراميكا وبيراميدز في الشوط الأول
بحضور السفير الفرنسي.. افتتاح مركز تدريب متخصص لرفع كفاءة العاملين بقطاع الجر الكهربائي
عدسة «صدى البلد» داخل عربات النوم لقطارات السكة الحديد بعد تطويرها | بث مباشر
الرئيس التنفيذي لـ "RNTC" لـ «صدى البلد»: على الصحفيين بناء الثقة مع الجمهور
أنفاق غزة.. عقدة الميدان وورقة الضغط في طريق التسوية
أزمة دوائية خانقة تهدد حياة آلاف المرضى في غزة وسط عجز غير مسبوق
للمرة الأولى خارج أوروبا.. الوزراء والسفراء ونجوم الفن والإعلام يشاركون الأمراء بمراسم "الجراند بول" الملكي بقصر عابدين| الصور الكاملة
إحالة سائق للمحاكمة بتهمة احتجاز شخص وإجباره على ارتداء ملابس نسائية
تأجيل محاكمة ممرضة أشعلت النار عمدًا داخل مستشفى حلوان العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قمر البرد العملاق.. ظاهرة فلكية تضيء سماء ديسمبر | متي تشاهده ؟

القمر البارد
القمر البارد
أمينة الدسوقي

يستعد عشاق الفلك حول العالم لمشاهدة واحدة من أجمل الظواهر السماوية في نهاية عام 2025، حيث يطل علينا "قمر البرد العملاق" أو ما يعرف أيضا باسم "القمر البارد" في الرابع من ديسمبر المقبل، ليزين السماء بسطوعه الكامل وليعلن بداية الشتاء رسميا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

موعد ظهور القمر البارد

وفقا للتقويم الفلكي، سيكتمل قمر ديسمبر في 4 ديسمبر 2025 عند الساعة 6:14 مساءا، وهو ما يوافق ساعات الليل الأولى في الوطن العربي.

وتختلف حاسبات شروق القمر المحلية لمعرفة التوقيت الدقيق للظهور في كل منطقة، إذ تختلف المواعيد باختلاف المناطق الزمنية.

يعد هذا البدر هو الأول بعد الانقلاب الشتوي، وهي الفترة التي تبدأ فيها درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا وتزداد ساعات الليل طولا، ما يجعل هذه الظاهرة أكثر جاذبية لعشاق السماء.

أصل التسمية لماذا يسمى "القمر البارد"؟

تعود تسمية قمر ديسمبر بـ"القمر البارد" إلى القبائل الأمريكية الأصلية التي كانت تستخدم الأقمار الشهرية كوسيلة لتتبع الفصول والتغيرات المناخية.

وقد أطلق عليه هذا الاسم بسبب برودة الطقس الشديدة التي تميز هذا الوقت من العام، حيث تبدأ موجات البرد والثلوج بالانتشار في مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي.

كما يُعرف هذا البدر أيضًا باسم "قمر الليل الطويل" لدى قبيلة الموهيكان، نظرًا لكونه يظهر في أطول ليالي السنة، وهي سمة مميزة لفصل الشتاء الذي يتزامن مع الانقلاب الشتوي في ديسمبر.

رمزية وأسماء أخرى لقمر ديسمبر

حملت هذه الظاهرة عبر التاريخ العديد من الأسماء التي تعكس البيئة والطبيعة في ذلك الوقت فبعض القبائل أطلقت عليه أسماء مثل: قمر الثلج (هايدا وتشيروكي)، و قمر الصقيع الأبيض (كري)، و قمر صانع الشتاء (أبيناكي الغربية)، و قمر سقوط قرون الغزلان (داكوتا)، و والقمر الروحي الصغير (أنيشينابي).

أما في أوروبا، فقد أطلق القدماء على بدر ديسمبر اسم "القمر قبل يول"، نسبة إلى مهرجان يولتايد الذي يحتفل بعودة الشمس بعد أطول ليالي العام، إيذانا ببداية موسم جديد من الضوء والدفء.

مشهد استثنائي لعشاق الفلك

يتميز القمر البارد هذا العام بكونه قمرا عملاقا، أي أنه سيكون في أقرب نقطة إلى الأرض، مما يجعله يبدو أكبر وأكثر سطوع بنسبة تصل إلى 14% مقارنة بالأقمار العادية.

وسيظل القمر مرئيا لفترة أطول من المعتاد، حيث يضيء الأفق طوال الليل تقريبا، في مشهد ساحر يمكن مشاهدته بالعين المجردة من مختلف أنحاء العالم.

ظاهرة تجمع العلم والسحر

يمثل قمر البرد العملاق أكثر من مجرد حدث فلكي، فهو تذكير بدورة الزمن وتغير الفصول، واحتفاء بجمال الكون الذي يجمع بين البرودة الشتوية والدفء الروحي الذي تبعثه السماء حين تكتمل في ضوء فضي مهيب.

عشاق الفلك الظواهر السماوية في نهاية عام 2025 قمر البرد العملاق القمر البارد قمر ديسمبر الانقلاب الشتوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.. واجهة حضارية تحتضن مناقشة رسالة ماجستير في أجواء من الإبداع والتميز

المتحف المصري الكبير

فتح باب التسجيل لزيارة المتحف المصري الكبير.. خطوات النظام الجديد بالكامل

الدوورات التدريبية

انطلاق البرنامج الثاني من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد