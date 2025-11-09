قمر البرد العملاق.. ظاهرة فلكية تضيء سماء ديسمبر | متي تشاهده ؟

يستعد عشاق الفلك حول العالم لمشاهدة واحدة من أجمل الظواهر السماوية في نهاية عام 2025، حيث يطل علينا "قمر البرد العملاق" أو ما يعرف أيضا باسم "القمر البارد" في الرابع من ديسمبر المقبل، ليزين السماء بسطوعه الكامل وليعلن بداية الشتاء رسميا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

موعد ظهور القمر البارد

وفقا للتقويم الفلكي، سيكتمل قمر ديسمبر في 4 ديسمبر 2025 عند الساعة 6:14 مساءا، وهو ما يوافق ساعات الليل الأولى في الوطن العربي.

وتختلف حاسبات شروق القمر المحلية لمعرفة التوقيت الدقيق للظهور في كل منطقة، إذ تختلف المواعيد باختلاف المناطق الزمنية.

يعد هذا البدر هو الأول بعد الانقلاب الشتوي، وهي الفترة التي تبدأ فيها درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا وتزداد ساعات الليل طولا، ما يجعل هذه الظاهرة أكثر جاذبية لعشاق السماء.

أصل التسمية لماذا يسمى "القمر البارد"؟

تعود تسمية قمر ديسمبر بـ"القمر البارد" إلى القبائل الأمريكية الأصلية التي كانت تستخدم الأقمار الشهرية كوسيلة لتتبع الفصول والتغيرات المناخية.

وقد أطلق عليه هذا الاسم بسبب برودة الطقس الشديدة التي تميز هذا الوقت من العام، حيث تبدأ موجات البرد والثلوج بالانتشار في مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي.

كما يُعرف هذا البدر أيضًا باسم "قمر الليل الطويل" لدى قبيلة الموهيكان، نظرًا لكونه يظهر في أطول ليالي السنة، وهي سمة مميزة لفصل الشتاء الذي يتزامن مع الانقلاب الشتوي في ديسمبر.

رمزية وأسماء أخرى لقمر ديسمبر

حملت هذه الظاهرة عبر التاريخ العديد من الأسماء التي تعكس البيئة والطبيعة في ذلك الوقت فبعض القبائل أطلقت عليه أسماء مثل: قمر الثلج (هايدا وتشيروكي)، و قمر الصقيع الأبيض (كري)، و قمر صانع الشتاء (أبيناكي الغربية)، و قمر سقوط قرون الغزلان (داكوتا)، و والقمر الروحي الصغير (أنيشينابي).

أما في أوروبا، فقد أطلق القدماء على بدر ديسمبر اسم "القمر قبل يول"، نسبة إلى مهرجان يولتايد الذي يحتفل بعودة الشمس بعد أطول ليالي العام، إيذانا ببداية موسم جديد من الضوء والدفء.

مشهد استثنائي لعشاق الفلك

يتميز القمر البارد هذا العام بكونه قمرا عملاقا، أي أنه سيكون في أقرب نقطة إلى الأرض، مما يجعله يبدو أكبر وأكثر سطوع بنسبة تصل إلى 14% مقارنة بالأقمار العادية.

وسيظل القمر مرئيا لفترة أطول من المعتاد، حيث يضيء الأفق طوال الليل تقريبا، في مشهد ساحر يمكن مشاهدته بالعين المجردة من مختلف أنحاء العالم.

ظاهرة تجمع العلم والسحر

يمثل قمر البرد العملاق أكثر من مجرد حدث فلكي، فهو تذكير بدورة الزمن وتغير الفصول، واحتفاء بجمال الكون الذي يجمع بين البرودة الشتوية والدفء الروحي الذي تبعثه السماء حين تكتمل في ضوء فضي مهيب.