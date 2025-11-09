رسائل هامة من النواب للمصريين للمشاركة في الانتخابات غدا.. ويؤكدون: واجب وطني يجسد روح المسؤولية والانتماء

نائب يدعو المصريين في الداخل للمشاركة المكثفة في انتخابات مجلس النواب 2025

برلمانى يوجه 6 رسائل قوية للمواطنين بالداخل قبل انطلاق الانتخابات غداً

برلماني: ما شاهدناه في انتخابات المصريين بالخارج يجب أن يكون دافعا للمشاركة الإيجابية في الداخل

وجه عدد من النواب رسائل هامة للمصريين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب ، وأكدوا أن كل صوت داخل صندوق الاقتراع هو تعبير عن وعي المواطن بمسؤوليته الوطنية، وإسهام مباشر في بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات أبنائها.

في البداية دعا النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، جموع المواطنين في الداخل إلى المشاركة بكثافة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر إجراؤها خلال اليومين المقبلين الاثنين والثلاثاء، مؤكدا أن المشاركة الإيجابية تمثل رسالة دعم قوية للدولة المصرية واستكمالاً لمسيرة الديمقراطية وترسيخ مؤسسات الجمهورية الجديدة.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن كل صوت داخل صندوق الاقتراع هو تعبير عن وعي المواطن بمسؤوليته الوطنية، وإسهام مباشر في بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات أبنائها، مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية تمثل ركناً أساسياً في مسار الإصلاح السياسي الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد الجندى بالمشهد الوطني المضيء الذي صنعه المصريون في الخارج، الذين توافدوا بكثافة على السفارات والقنصليات للإدلاء بأصواتهم في أجواء من الحماس والانتماء، مؤكدا أن المشاركة الفاعلة هي أصدق تعبير عن الولاء للوطن مهما بعدت المسافات.

وأكد أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق دستوري، بل واجب وطني يجسد روح المسؤولية والانتماء، داعيا المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع هذا الحدث التاريخي، وإرسال رسالة للعالم بأن الشعب المصري يضع مصلحة وطنه فوق كل اعتبار، ماضياً بثقة في طريقه نحو الاستقرار والتنمية وصناعة مستقبل يليق بمصر ومكانتها.

وأشاد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ بالمشاركة الإيجابية واللافتة من المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، والتي عكست مدى انتمائهم وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في رسم مستقبل الوطن، رغم بُعد المسافات وظروف العمل والمعيشة في الخارج.

وأكد “المنزلاوي” فى بيان له أصدره اليوم أن المصريين بالخارج ضربوا أروع الأمثلة في الولاء والانتماء للوطن، مشيراً إلى أن تلك المشاركة تمثل رسالة واضحة للعالم أجمع بأن المصريين يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية ودولتهم ومؤسساتهم الوطنية، ويثقون في مسارها الديمقراطي والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المشاركة الفاعلة من أبناء مصر في الخارج تعزز من مكانة العملية الانتخابية وتؤكد أن المصريين، في الداخل والخارج، شركاء في بناء الدولة الحديثة، داعياً المصريين بالداخل إلى أن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية نفسها في انتخابات الغد وبعد الغد.

وفي هذا السياق، وجّه المهندس محمد المنزلاوي ست رسائل مهمة للمصريين في الداخل وهى :

1. صوتك أمانة ومسؤولية وطنية فالمشاركة ليست مجرد حق، بل واجب تجاه مستقبل أولادك ووطنك.

2. انزل وشارك ولا تترك غيرك يقرر عنك لأن المشاركة هي أقوى رد على من يشكك في وعي المصريين وقدرتهم على الاختيار.

3. اختيارك يجب أن يكون بعقل وضمير ولا تلتفت للشائعات أو المصالح الضيقة، فالوطن أكبر من الجميع.

4. مصر تستحق منّا أن نشارك وكل صوت يضيف لبناء دولة قوية مستقرة تسير بخطى ثابتة نحو التنمية.

5. كن قدوة لأبنائك وجيرانك وأصدقائك فالمشاركة الفاعلة تخلق ثقافة إيجابية في المجتمع.

6. الانتخابات ليست صراعاً بل تنافس لخدمة الوطن واحترام إرادة الناخبين هو أساس الديمقراطية الحقيقية.

واختتم “المنزلاوي” تصريحه قائلاً : “كما شارك المصريون بالخارج بكل حب ووعي، أثق أن المصريين بالداخل سيؤكدون غداً وبعد غدٍ أن مصر الجديدة تُبنى بسواعد أبنائها، وبمشاركة واعية تعكس عمق الانتماء للوطن العظيم.”

وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومرشح حزب الوفد على القائمة الوطنية من أجل مصر، أن المشهد المشرف الذي قدمه المصريون بالخارج خلال التصويت في انتخابات مجلس النواب، يعكس عمق الانتماء الوطني وحرص أبناء الوطن في الخارج على دعم الدولة ومؤسساتها الدستورية، مشيرا إلى أن هذه المشاركة الكثيفة تُعد تأكيدا على الوعي السياسي الذي بات سمة أساسية لدى المواطن المصري.

وقال "محسب" ، إن الإقبال اللافت على التصويت من مختلف الجاليات المصرية في الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية، يمثل صورة حضارية ورسالة قوية للعالم بأن المصريين يقفون صفا واحدا خلف دولتهم، ويدركون أهمية المشاركة في صنع القرار البرلماني الذي يمس حياتهم اليومية ومستقبل الوطن، مشيرا إلى أن المشهد الذي تابعناه أمام السفارات والقنصليات المصرية على مدار يومين، عكس تنظيما احترافيا من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، التي نجحت في توفير كل سبل الراحة للناخبين بالخارج، من خلال الإجراءات الرقمية والتسهيلات اللوجستية التي أتاحت المشاركة بسهولة ويسر.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المصريين بالخارج كانوا على قدر المسؤولية الوطنية، إذ تحولت مقار التصويت إلى ساحات احتفال بالوطن، وحرص المشاركون على رفع الأعلام وترديد الأغاني الوطنية، في مشهد يجسد عمق الارتباط بالهوية والانتماء، مؤكدا على أن الرسالة التي يجب أن تصل إلى المصريين بالداخل هي أن المشاركة في الانتخابات ليست لا تقتصر على كونها واجب دستوري، لكنها تجسيد لموقف وطني يعبر عن الانحياز لمستقبل الدولة واستقرارها.

وتابع قائلا:"ما شاهدناه بالخارج يجب أن يكون دافعا للمشاركة الإيجابية في الداخل، لأن البرلمان القادم هو صوت المواطن المصري وصمام الأمان لمسار الإصلاح السياسي والتشريعي"، مؤكدا على ضرورة أن تضع القوى السياسية نصب عينيه أهمية استمرار هذا الزخم الوطني في جميع مراحل العملية الانتخابية، والعمل على حث المواطنين على المشاركة واختيار من يمثلهم.

وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن مشهد الخارج يعزز الثقة في قدرة المصريين على حماية مكتسباتهم الديمقراطية، والمضي قدما في بناء دولة عصرية حديثة قائمة على المشاركة والوعي والمسؤولية، مؤكدا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات أثبتت كفاءتها في التنظيم والإشراف، وأن مصر نجحت مرة أخرى في تقديم نموذج متكامل لانتخابات نزيهة وشفافة تُدار وفق أعلى معايير المهنية، بما يعكس مكانتها وريادتها في المنطقة.