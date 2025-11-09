قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ممثل جيش الإحتلال في الكنيست: انخفاض كبير في قوة الاحتياط ونحتاج 12 ألف جندي
مي سليم تكشف عن برومو أغنية «تراكمات» وتطرحها الثلاثاء المقبل .. فيديو
السكة الحديد تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بعدة محافظات | صور
السوبر المصري.. التعادل الإيجابي سيد الموقف بين سيراميكا وبيراميدز في الشوط الأول
بحضور السفير الفرنسي.. افتتاح مركز تدريب متخصص لرفع كفاءة العاملين بقطاع الجر الكهربائي
عدسة «صدى البلد» داخل عربات النوم لقطارات السكة الحديد بعد تطويرها | بث مباشر
الرئيس التنفيذي لـ "RNTC" لـ «صدى البلد»: على الصحفيين بناء الثقة مع الجمهور
أنفاق غزة.. عقدة الميدان وورقة الضغط في طريق التسوية
أزمة دوائية خانقة تهدد حياة آلاف المرضى في غزة وسط عجز غير مسبوق
للمرة الأولى خارج أوروبا.. الوزراء والسفراء ونجوم الفن والإعلام يشاركون الأمراء بمراسم "الجراند بول" الملكي بقصر عابدين| الصور الكاملة
إحالة سائق للمحاكمة بتهمة احتجاز شخص وإجباره على ارتداء ملابس نسائية
تأجيل محاكمة ممرضة أشعلت النار عمدًا داخل مستشفى حلوان العام
فن وثقافة

انتهاء تصوير مسلسل «في ظروف غامضة».. وأمير كرارة يستعد للعرض الرقمي |فيديو

المخرج محمد بكير و النجم أمير كرارة
المخرج محمد بكير و النجم أمير كرارة
أوركيد سامي

يخوض المخرج محمد بكير تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل «في ظروف غامضة» الذي يتصدّر بطولته النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية الكبرى.

ويُعد العمل من الأعمال الدرامية المنتظرة، إذ يجمع بين الإثارة والتشويق في إطار اجتماعي مليء بالمفاجآت، كما يشهد تعاونًا جديدًا بين محمد بكير وأمير كرارة بعد سلسلة من الأعمال الناجحة السابقة.

وقال المخرج محمد بكير في تصريح لموقع «صدى البلد» إنه تم الانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل، موضحًا أن العمل يتكون من 10 حلقات وسيُعرض قريبًا على إحدى المنصات الرقمية.

يُذكر أن آخر أعمال أمير كرارة السينمائية كان فيلم «الشاطر»، الذي ينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي، وتدور أحداثه حول سلسلة من المغامرات المشوّقة التي يعيشها البطل أثناء محاولته الإفلات من مواقف خطرة، في إطار يجمع بين التشويق والضحك.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من مختلف الدول العربية، من بينهم النجم اللبناني عادل كرم، والممثل السوري محمد القس، بالإضافة إلى مصطفى غريب وأحمد عصام وعدد آخر من الفنانين.
الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

https://youtube.com/shorts/TEQN2akyOgM?si=8quJWS5VWTxJY7NK

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

جانب من الفاعليات

مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.. واجهة حضارية تحتضن مناقشة رسالة ماجستير في أجواء من الإبداع والتميز

المتحف المصري الكبير

فتح باب التسجيل لزيارة المتحف المصري الكبير.. خطوات النظام الجديد بالكامل

الدوورات التدريبية

انطلاق البرنامج الثاني من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

الشرقية

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

