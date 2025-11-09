انتهاء تصوير مسلسل «في ظروف غامضة».. وأمير كرارة يستعد للعرض الرقمي |فيديو

يخوض المخرج محمد بكير تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل «في ظروف غامضة» الذي يتصدّر بطولته النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية الكبرى.

ويُعد العمل من الأعمال الدرامية المنتظرة، إذ يجمع بين الإثارة والتشويق في إطار اجتماعي مليء بالمفاجآت، كما يشهد تعاونًا جديدًا بين محمد بكير وأمير كرارة بعد سلسلة من الأعمال الناجحة السابقة.

وقال المخرج محمد بكير في تصريح لموقع «صدى البلد» إنه تم الانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل، موضحًا أن العمل يتكون من 10 حلقات وسيُعرض قريبًا على إحدى المنصات الرقمية.

يُذكر أن آخر أعمال أمير كرارة السينمائية كان فيلم «الشاطر»، الذي ينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي، وتدور أحداثه حول سلسلة من المغامرات المشوّقة التي يعيشها البطل أثناء محاولته الإفلات من مواقف خطرة، في إطار يجمع بين التشويق والضحك.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من مختلف الدول العربية، من بينهم النجم اللبناني عادل كرم، والممثل السوري محمد القس، بالإضافة إلى مصطفى غريب وأحمد عصام وعدد آخر من الفنانين.

الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

https://youtube.com/shorts/TEQN2akyOgM?si=8quJWS5VWTxJY7NK