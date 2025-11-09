أمن البحيرة يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شاب ملقاة على الطريق

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع فرع البحث الجنائي بمركز بدر وضباط مباحث مركز بدر، جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب ملقاة على الطريق بإحدى قرى مركز بدر، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بالعثور على جثة فرج محمد عاطف، 17 عاما، عامل باليومية، مقتولًا وملقى على الطريق بقرية 30 التابعة لقرية النجاح بمركز بدر.

بالانتقال والفحص تبين لضباط المباحث وجود جثة المجنى عليه مسجاة بجوار الدراجة البخارية "تروسيكل" الذي يعمل عليه في جمع الخردة وبها عدة طعنات نافذة في أنحاء الجسم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي، ضم ضباط مباحث مركز بدر وضباط فرع البحث الجنائي بمركز بدر لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.