ممثل جيش الإحتلال في الكنيست: انخفاض كبير في قوة الاحتياط ونحتاج 12 ألف جندي
مي سليم تكشف عن برومو أغنية «تراكمات» وتطرحها الثلاثاء المقبل .. فيديو
السكة الحديد تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بعدة محافظات | صور
السوبر المصري.. التعادل الإيجابي سيد الموقف بين سيراميكا وبيراميدز في الشوط الأول
بحضور السفير الفرنسي.. افتتاح مركز تدريب متخصص لرفع كفاءة العاملين بقطاع الجر الكهربائي
عدسة «صدى البلد» داخل عربات النوم لقطارات السكة الحديد بعد تطويرها | بث مباشر
الرئيس التنفيذي لـ "RNTC" لـ «صدى البلد»: على الصحفيين بناء الثقة مع الجمهور
أنفاق غزة.. عقدة الميدان وورقة الضغط في طريق التسوية
أزمة دوائية خانقة تهدد حياة آلاف المرضى في غزة وسط عجز غير مسبوق
للمرة الأولى خارج أوروبا.. الوزراء والسفراء ونجوم الفن والإعلام يشاركون الأمراء بمراسم "الجراند بول" الملكي بقصر عابدين| الصور الكاملة
إحالة سائق للمحاكمة بتهمة احتجاز شخص وإجباره على ارتداء ملابس نسائية
تأجيل محاكمة ممرضة أشعلت النار عمدًا داخل مستشفى حلوان العام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أمن البحيرة يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شاب ملقاة على الطريق

محافظ البحيرة
ساندي رضا

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع فرع البحث الجنائي بمركز بدر وضباط مباحث مركز بدر، جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب ملقاة على الطريق بإحدى قرى مركز بدر، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بالعثور على جثة فرج محمد عاطف، 17 عاما، عامل باليومية، مقتولًا وملقى على الطريق بقرية 30 التابعة لقرية النجاح بمركز بدر.

بالانتقال والفحص تبين لضباط المباحث وجود جثة المجنى عليه مسجاة بجوار الدراجة البخارية "تروسيكل" الذي يعمل عليه في جمع الخردة وبها عدة طعنات نافذة في أنحاء الجسم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي، ضم ضباط مباحث مركز بدر وضباط فرع البحث الجنائي بمركز بدر لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

وسائل إعلام عبرية: الجيش الإسرائيلي تسلم جثمان جندي من قطاع غزة

وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بتذليل العقبات أمام حركة التجارة مع تجمع الميركوسور

وفد من الدبلوماسيين القطريين يتلقى تدريبا حول أنشطة وقطاعات جامعة الدول العربية

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

