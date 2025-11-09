محافظ كفر الشيخ يتفقد رصف طريق قرية بشلا بالرياض .. صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال رصف طريق قرية بشلا بمركز الرياض، بطول 2 كيلومتر ومساحة تُقدَّر بنحو 14 ألف متر مسطح.

يأتي هذا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار سلسلة الافتتاحات التي تشهدها المحافظة احتفالًا بالعيد القومي الـ69 لذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن قطاع الطرق يمثل أحد ركائز التنمية بالمحافظة، لما له من دور محوري في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية خلال تنفيذ أعمال الرصف، والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة دون تأخير، مع استخدام خامات عالية الجودة، وتطبيق إجراءات تضمن انسيابية الحركة المرورية أثناء التنفيذ.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن مشروعات الرصف بالمحافظة تخضع لمتابعة ميدانية مستمرة وإعداد تقارير فنية دقيقة توضح نسب التنفيذ، موجهًا إلى وضع بطاقة تعريفية بكل مشروع تتضمن بيانات التنفيذ من حيث موعد البدء والانتهاء ومعدل الإنجاز.

وتواصل محافظة كفر الشيخ تنفيذ رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية، بما يُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُجسد حرص المحافظة على رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين جودة المرافق العامة في مختلف المراكز والمدن، على مستوى القطاعات كافة.

جاء ذلك بحضور وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمهندس عبد الوهاب الفقي، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وعدد من القيادات التنفيذية.