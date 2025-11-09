بالتسابيح والإلحان.. بدء فعاليات اليوم الأول لإحتفالات دير مارجرجس بالرزيقات غرب الأقصر

بدء دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، أنطلاق الأحتفال السنوي للدير، وذلك بمناسبة ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس في مدينة اللد بفلسطين.

ويستمر الإحتفال بدير مارجرجس في جبل الرزيقات بمحافظة الأقصر لمدة سبعة أيام، بدءاً من اليوم الأحد 10 نوفمبر وينتهي يوم 16 من الشهر نفسه.

وتوافد الأقباط من كافة أنحاء مصر إلى محافظة الأقصر، للمشاركة في إحتفالات التي يقيمها الدير، حيث يشهد دير مار جرجس بجبل الرزيقات إحتفالات يومية طوال فترة الأحتفال يتم فيها صلوات القداسات وزفة الأيقونة التي تحمل صورة الشهيد مارجرجس، علاوة على الترانيم والأناشيد التراثية القبطية والعظات اليومية للآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.

ويترأس صلوات القداسات والدورة طوال فترة الاحتفال أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على أحتفالات الدير، برئاسة نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، ونيافة الأنبا بيمن مطران نقاده وقوص، ونيافة الأنبا يؤانس أسقف اسيوط وسكرتير المجمع المقدس، وبمشاركة مجمع رهبان الدير، وكهنة كنائس الإيبارشيات المجاورة.

ووضعت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء جميل حسن حكمدار المديرية، خطة أمنية محكمة ضمن الإستعدادات النهائية والترتيبات الأمنية المتكاملة لتأمين أكبر أحتفال قبطي بدير مارجرجس بجبل الرزيقات بمحافظة الأقصر.