بهدايا وحنان أبوي.. وزيرا التعليم العالي والتضامن يمنحان السعادة لأطفال السرطان بالأقصر

لم تكن زيارة وزيري التعليم العالي والتضامن الاجتماعي إلى مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر مجرد جولة رسمية، بل كانت لحظات إنسانية صادقة حملت بين طياتها الكثير من الرحمة والدعم والأمل للأطفال الذين يواجهون مرض السرطان بكل شجاعة

وجلس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وسط الأطفال المرضى، كل منهما يحمل هدية صغيرة بيده، يمدها لطفل يفتحها بابتسامة مترددة تتحول بعدها إلى ضحكة صافية تملأ المكان دفئًا وفرحًا. وكان المشهد بسيطًا في مظهره، لكنه عميق في معناه، يجسد معنى الإنسانية في أرقى صورها

اقترب الوزيران من الأطفال بحنان واضح، يتحدثان إليهم ويمازحانهم كما لو كانوا أبناءهما، يتبادلون الضحكات والحديث العفوي في لحظات نادرة من الفرح داخل أروقة المستشفى التي تعج بالأمل رغم الألم. لم تكن تلك الدقائق كلمات رسمية أو صور بروتوكولية، بل كانت رسالة دعم حقيقية تسري في قلوب الصغار قبل الكبار.

وأشاد الوزيران بالرعاية الطبية والإنسانية التي تقدمها مستشفى شفاء الأورمان لأطفال الصعيد، مؤكدين أن هذا الصرح الطبي أصبح رمزًا للعطاء المجاني والخدمة الراقية لكل من يحتاجها.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الاهتمام بالجانب النفسي للأطفال المرضى لا يقل أهمية عن العلاج الطبي، فهو جزء من رحلة الشفاء الحقيقية.

من جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بما شاهدته من روح التفاني داخل المستشفى، قائلة إن أجمل ما في المكان تلك الابتسامة التي تعود إلى وجه كل طفل بعد لحظات من الخوف والتعب.

وأضافت أن دعم هذه الفئة مسؤولية إنسانية قبل أن تكون واجبًا رسميًا، فكل لمسة حنان وكل كلمة تشجيع قادرة على صناعة فرق كبير في قلوبهم.