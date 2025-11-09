القليوبية .. مصرع شخصين وإصابة 4 تلاميذ خلال عودتهم من المدرسة

شهد طريق سندبيس – خط 12 اتجاه القناطر الخيرية أمام السلخانة بمحافظة القليوبية، حادث تصادم مروع بين سيارة ربع نقل وسيارتين ودراجة نارية (سوزوكي)، أدى إلى انقلاب سيارة ربع النقل داخل مصرف واشتعال الدراجة النارية.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة أربعة أطفال كانوا على متن إحدى السيارات المتضررة أثناء عودتهم من المدرسة، وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أفادت مصادر أمنية بأن أسماء الضحايا: رضا عبد الفتاح أحمد محمد 48 سنة، سائق سيارة ربع النقل ومحمد نجم الدين مرشد 12 سنة طالب وجرى نقل لمستشفي قها.

كما أصيب الأطفال الأربعة وهم كل من عمرو محمود صلاح 10 سنوات كسر بالفخذ الأيسر، وشقيقته براء 12 عاما، وشقيقهما أنس 13 سنة، إضافة إلى عبد الرحمن رضا عبد الفتاح نجل أحد المتوفيين، وجرى نقلهم لمستشفى قليوب.

وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث، فيما انتشلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية السيارة المقلوبة من المصرف والسيطرة على حريق الدراجة النارية ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.