خزينة الأهلي تنتعش بمكافأة السوبر المصري
خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو
أحمد موسى: الزمالك قدم أداء جيدا رغم الظروف.. والحكم التركي صارم وعادل
أحمد موسى: أداء الأهلي اليوم رائع .. وطاهر محمد طاهر قدم مباراة استثنائية
أحمد بلحاج يتوج بجائزة هداف بطولة السوبر المصري
محمد الشناوي يحصد جائزة أفضل حارس في بطولة كأس السوبر المصري
لأصحاب المعاشات.. كيف تحصل على 3 أضعاف معاشك من البريد؟
الدنماركي بيس توروب يحقق أول بطولة مع النادي الأهلي
أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري
الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي على حساب الزمالك
خبير عسكري: إسرائيل لا تريد الذهاب إلى المرحلة الثانية من وقف الحرب
وزير الأوقاف: المشاركة في الانتخابات من أسمى صور الأمانة وواجب وطني
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

رئيسة سلوفينيا: أوروبا منقسمة تجاه إسرائيل.. وقررنا حظر تصدير السلاح للاحتلال

رئيسة سلوفينيا
رئيسة سلوفينيا
فرناس حفظي

قالت رئيسة سلوفينيا في تصريحات لوسائل إعلام عربية إن الموقف الأوروبي تجاه إسرائيل يفتقر إلى الوحدة، مؤكدة أن بلادها اتخذت موقفا حازمًا بمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وفرض حظر على دخول عدد من مسؤوليها إلى الأراضي السلوفينية.

وأشارت الرئيسة إلى أن هذه الخطوات تأتي التزامًا بالقانون الدولي ورفضًا لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، أكدت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، أن الهدف النهائي لجهود السلام في غزة هو تحقيق حل الدولتين، معربة عن قلقها إزاء المناقشات بضم إسرائيل للمزيد من الأراضي في الضفة الغربية.

وقالت الوزيرة - على حسابها على منصة (إكس) - إن سلوفينيا مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار غزة في ضوء خبرتها عقب تفكك يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية وكذلك في مجال إزالة الألغام.

وشددت على أهمية وقف القتال في السودان وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، معربة عن أملها في مناقشة هذه القضية بمزيد من التفاصيل في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في نوفمبر المقبل.

رئيسة سلوفينيا الموقف الأوروبي إسرائيل الأراضي السلوفينية

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

حكم نهائي السوبر المصري

مضروب في وشه وممنوع بدوري روشن.. 9 معلومات عن حكم نهائي السوبر

زيزو

زيزو يثير الجدل بعد الفوز بلقب السوبر..شاهد

تريزيجيه

أحمد حسن يكشف إصابة تريزيجيه في لقاء السوبر..تفاصيل

مروان عطية

مروان عطية يتوج بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس السوبر المصري

بالصور

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

حسن الرداد ووفاء مكي .. نجوم الفن فى عزاء والد محمد رمضان

ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".. الشرقية تتسلم شتلاتها لبدء الغرس

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

