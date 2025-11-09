رئيسة سلوفينيا: أوروبا منقسمة تجاه إسرائيل.. وقررنا حظر تصدير السلاح للاحتلال

قالت رئيسة سلوفينيا في تصريحات لوسائل إعلام عربية إن الموقف الأوروبي تجاه إسرائيل يفتقر إلى الوحدة، مؤكدة أن بلادها اتخذت موقفا حازمًا بمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وفرض حظر على دخول عدد من مسؤوليها إلى الأراضي السلوفينية.

وأشارت الرئيسة إلى أن هذه الخطوات تأتي التزامًا بالقانون الدولي ورفضًا لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، أكدت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، أن الهدف النهائي لجهود السلام في غزة هو تحقيق حل الدولتين، معربة عن قلقها إزاء المناقشات بضم إسرائيل للمزيد من الأراضي في الضفة الغربية.

وقالت الوزيرة - على حسابها على منصة (إكس) - إن سلوفينيا مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار غزة في ضوء خبرتها عقب تفكك يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية وكذلك في مجال إزالة الألغام.

وشددت على أهمية وقف القتال في السودان وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، معربة عن أملها في مناقشة هذه القضية بمزيد من التفاصيل في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في نوفمبر المقبل.